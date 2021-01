Trump delte video i første tweet etter blokkeringen

- Jeg kjempet for å forsvare Amerikas demokrati, hevder presidenten i ny video på Twitter.

USAs president Donald Trump fordømmer i en video dem som brukte vold da demonstranter stormet Kongressen onsdag.

I videoen kaller Trump hendelsen for et «avskyelig angrep».

– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier Trump.

Videre hevdet Trump at han «umiddelbart» innkalte nasjonalgarden, etter at en rekke medier har meldt at Trump motsatte seg dette, og at det var visepresident Mike Pence som gjorde det.

– Demonstrantene som tok seg inn i Kongressen har skjemt setet til det amerikanske demokratiet, sier han, og lover at dem som brøt loven vil bli straffeforfulgt.

Videre sier han at en ny regjering vil komme på plass 20. januar, og at han nå vil fokusere på å bidra til en ryddig maktovertakelse.(©NTB)

Reklame Denne kalenderen gjør hjemmekontoret levelig