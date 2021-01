Trumps utdanningsminister går av etter uroen i Washington

Utdanningsminister Betsy DeVos går av etter at Trump-støttespillere onsdag stormet Kongressen og retter kritikk mot presidenten.

Ifølge avisa skriver DeVos i sitt oppsigelsesbrev at president Donald Trumps retorikk bidro til uroen, og at dette ble et vendepunkt for henne.

DeVos har vært utdanningsminister siden februar 2017.

(©NTB)

Reklame Denne kalenderen gjør hjemmekontoret levelig