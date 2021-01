Martin Lepperød har forlovet seg med kjæresten

P3-programlederen gikk ned på kne nyttårsmorgenen.

Under fredagens sending av «P3Morgen» avslører Martin Lepperød (28) at han forlovet seg med kjæresten, Maren Strandmoe Bakken, i julen.

- Dere hører på en forlovet mann, sier Lepperød til makker Adelina Ibishis.

I programmet avslører han også hvordan han fridde til sin kjære.

- Jeg fridde på den minst romantiske måten. Hvis jeg hadde forsøkt å fri på den dårligste måten, så hadde jeg ikke fått det til så dårlig som jeg gjorde det. Det var kanskje det dårligste frieriet jeg har hørt om, forteller han til Ibishi og lytterne.

Les også: Kim Kardashian observert uten giftering: – Hun har fått nok

– Hadde lyst til å gi 2021 i gave

Videre legger Lepperød til at han hadde planen klar for frieriet, og at han hadde tenkt på det en stund. Men han avslører at det var en berg-og-dal-bane av følelser, og at han var veldig nervøs i øyeblikket.

- Jeg tenkte at 2020 har vært som det har vært, så jeg hadde lyst til å gi 2021 i gave til kjæresten min ved å fri på nyttårsmorgenen, starte 2021 med å fortelle henne hvor mye jeg elsker henne, og at jeg vil være med henne resten av livet, sier han.

Lepperød skriver i en tekstmelding til Nettavisen at han er overlykkelig, og at det føles naturlig og bra.

- Maren er jo personen jeg skjønte jeg ville være sammen med resten av livet for lenge siden, og den eneste ordentlige kjæresten jeg har hatt.

Les også: Denne scenen fra «The Office» har du aldri sett før

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen