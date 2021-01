Capello rister på hodet av Hasenhüttl: - Jeg forstår det ikke

Ralph Hasenhüttl slapp alle følelsene løs etter å ha slått Jürgen Klopp og Liverpool nylig. Det imponerte ikke Fabio Capello.

Da sluttsignalet gikk mandag, sank den østerrikske manageren sammen på knærne, før han brast i gråt etter å ha tatt tre poeng fra den regjerende seriemesteren fra Liverpool.

Det var ingen tvil om at seieren betydde enormt for Southampton-manageren, som fremstod svært rørt lenge etter kampen.

En som ikke var nevneverdig imponert over de rørende scenene etter kampslutt er imidlertid Fabio Capello.

Landslagslegenden betegner Hasenhüttls feiring som i overkant.

- Jeg forstår det ikke, sier han ifølge Daily Mail.

72-åringen har en trener-CV de færreste kan matche. Han har trent både Milan, Real Madrid, Roma og Juventus klubbnivå, og ledet det engelske landslaget fra 2007 til 2012, før han ledet Russland i tre år.

Forrige helg gjestet han Sky Italia som ekspert, og veteranen som er kjent for sin knallharde lederstil, la ikke skjul på hva han syntes om Hasenhüttls måte å feire seieren mot Liverpool på.

- Han har jobbet, og litt følelser er fint i slike situasjoner, men dette var fullstendig overdrevet. Hvorfor i all verden skal du begynne å gråte? er italienerens nådeløse dom.

Hasenhüttl på sin side la ikke skjul på at kampen mot Liverpool, som endte med 1-0-seier, var en følelsesmessig berg-og-dalbane.

- Det var en intens kamp, og stemmen min er nesten borte. Spillerne er slitne, og det må du være for å vinne mot et slikt lag, sa han etter kampen.

For Southampton og Hasenhüttl gjorde uansett de tre poengene mot Liverpool at laget nå er oppe på sjetteplass i Premier League.

Danny Ings ble matchvinner på St. Marys etter at han scoret etter kun to minutter mot et Liverpool-lag som nå er inne i en tung periode, med tre kamper uten seier.

Klopps mannskap topper likevel Premier League med 33 poeng, men kan bli forbigått av Manchester United og Ole Gunnar Solskjær om klubben fra Old Trafford tar poeng mot Burnley 12. januar.

17. januar møtes de to gigantklubbene på Anfield.

