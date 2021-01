Piers Morgan har vært venn med Donald Trump siden 2007, men nå er det slutt

Piers Morgan bryter all kontakt med presidenten.

Etter 14 års vennskap ønsker ikke lenger den britiske programlederen Piers Morgan (55) å ha noe med president Donald Trump (74) å gjøre. Det skriver Morgan selv i en svært kritisk kommentar hos den britiske avisen Daily Mail.

I kommentaren omtaler Morgan sin tidligere venn som både «mentalt ustabil», «forvirret» og «farlig».

«Det siste året har han blitt transformert til et monster jeg ikke lenger kjenner igjen som en jeg så på som en venn og som jeg trodde at jeg kjente», skriver han om USAs president.

Bryter all kontakt

Det er som følge av stormingen av Capitol Hill i Washington onsdag at 55-åringen går ut mot Trump.

Morgan er blant dem som nå vil avsette presidenten umiddelbart. Han mener at visepresidenten nå bør ta over.

«Jeg hadde aldri trodd at han ville være i stand til å bli det han nå er blitt – den forvirrede lederen til en gjeng med høyrevridde konspirasjonsdrevne fanatiker som har til hensikt å ødelegge det amerikanske demokratiet», lyder den klokkeklare kommentaren til den britiske programlederen.

Morgan mener den eneste forklaringen bak Trumps reaksjoner på stormingen er at han er mentalt ustabil. Han skriver også at han sist hadde kontakt med presidenten over telefon før valget, og at han da virket som «sitt gamle jeg».

«Hvis han prøver å ringe meg i dag, kommer jeg ikke til å svare», skriver Morgan, som videre påpeker at han er en lojal venn – men at han nå er ferdig med Donald Trump for godt.

– Han er en venn av meg

Ifølge Insider ble Morgan og Trump venner i 2007, da førstnevnte vant TV-konkurransen «The Celebrity Apprentice». Siden har de hatt jevnlig kontakt opp gjennom.

– Han har vært veldig lojal mot meg på ulike måter, noe jeg setter pris på, sa han blant annet i 2017, ifølge The Guardian.

På samme tid var han derimot ikke redd for å kritisere politikken til Trump, som han flere ganger har sagt seg uenig i. Blant annet gikk han hardt ut mot 74-åringens kontroversielle innvandringspolitikk fra samme år – men var samtidig tydelig på at han fint kan være god venn med mennesker med andre politiske synspunkter enn ham selv.

– Alle ber meg om å ikke like Donald Trump, men det kommer ikke til å funke. Han er en venn av meg, sa Morgan.

Nå har derimot pipa fått en helt annen lyd.

