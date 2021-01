Fire nye koronasmittede beboere på Fjell bo- og servicesenter har gått bort det siste døgnet. Dermed har nå 15 beboere på sykehjemmet dødd med koronaviruset.

Det var to kvinner og to menn som gikk bort torsdag, og alle var over 90 år gamle, opplyser Drammen kommune i en melding på sine nettsider.

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen