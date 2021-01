Haaland scorer hvert 73. minutt – Sørloth målløs etter ni Bundesliga-timer

Erling Braut Haaland står med flere mål enn han har spilt kamper i Bundesliga denne sesongen. Kontrasten til Alexander Sørloth er enorm.

Lørdag kveld tar tabelltoer RB Leipzig imot firer Borussia Dortmund. På papiret kan det gi en duell mellom to norske landslagsspisser. Alle forventer at Haaland starter for gjestene, men Sørloths rolle er mer usikker.

Hittil har ikke trønderen vært en hit i Tyskland. I høst ble han hentet til Leipzig for godt over 200 millioner kroner, men etter 528 minutter Bundesliga-fotball (fire kamper fra start, ni som innbytter) står Sørloth fortsatt uten målpoeng.

Forrige gang han scoret i en seriekamp, var for tyrkiske Trabzonspor 25. juli.

Haalands tall er i motsatt ende av skalaen. Denne sesongen scorer jærbuen ligamål hvert 73. minutt (ti mål på ni kamper), og totalt står han med 23 scoringer på 24 kamper i den tyske toppdivisjonen.

Tar man med Champions League og øvrige cupturneringer, har Haaland et snitt på ett mål per kamp. Han har 33 opptredener for Dortmund.

Bytte?

Haaland var sist helg tilbake etter noen ukers skadeavbrekk. Dortmund jublet for seier, men lagets norske superstjerne gikk målløs av banen. Statistisk bør det bekymre Leipzig-leiren. Haaland går sjelden to strake kamper uten å score.

Ryktene om hva som blir 20-åringens neste klubb, har for lengst begynt å gå. Borussia Dortmund må regne med sterk interesse fra flere av Europas fotballgiganter.

Spekulasjonene rundt Sørloth er av en helt annen karakter. Han blir allerede koblet bort fra RB Leipzig. Det skjer under fire måneder etter at han ankom klubben. I midtuken meldte tyrkiske medier at Galatasaray ønsker å hente 25-åringen.

I Tyrkia

Sørloths eneste RBL-mål kom i Champions League i Tyrkia. Da ble han matchvinner på overtid.

– Mål eller en god kamp hjelper mer enn å ha julefri. Det har ikke gått slik Alex så det for seg, men det bør endre seg nå. Det nye året blir som en ny start for Sørloth, sa Leipzig-trener Julian Nagelsmann nylig til avisen Bild.

– Det er ikke lett å komme til en ny klubb, særlig ikke for en offensiv spiller. Noen ganger tar det tid, og tid skal vi gi Alexander, sier sportsdirektør Markus Krösche.

RB Leipzig er seks poeng foran Dortmund etter 14 kamper. På topp har Bayern München en to poengs luke.

