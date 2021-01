YouTube-stjerne dratt inn i superstjernenes skilsmissedrama

Ryktene ville ha det til at Jeffree Star og Kanye West har et forhold.

Etter at nyheten om at Kim Kardashian West (40) og Kanye West(43) angivelig skal skilles kom tidligere denne uken, har det florert rykter om mulige årsaker på nett.

En av dem som er blitt involvert i de mange ryktene, er skjønnhets-influenseren Jeffree Star (35). Han våknet nylig opp til å bli omtalt som «den andre mannen» - som Kanye Wests elsker, i en rekke amerikanske medier.

Nå går 35-åringen selv ut og svarer på ryktene i en video på YouTube.

- Veldig morsomt

Star tror ryktene startet ved at han og West bor i samme delstat, Wyoming i USA. Sminkemogulen er derimot tydelig på at det ikke er noe mellom de to.

Han sier at han syntes det hele er «veldig morsomt», men at han og West aldri har hengt sammen.

Les også: Kylie Jenner anklages for å profittere på salg av antibac under pandemien

Star benytter også muligheten under videoen til å bekrefte til sine følgere at han er en singel mann, og at han ikke har noen i sikte.

Han fortsetter med å fortelle følgerne sine at han er mer interessert i «veldig høye menn».

Les også: Andy Cohen angrer på å ha gitt «Vanderpump Rules»-stjernene Stassi Schroeder og Kristen Doute sparken

Observert uten giftering



Ekteskapet til Kim Kardashian West og Kanye West henger i en tynn tråd, meldte flere medier denne uken.

Mens TMZ skrev at ekteparet i lang tid har gått i parterapi for å redde forholdet, fortalte kilder til Page Six at realitystjernen er klar for å sende inn skilsmissepapirer.

Ifølge Page Six har ikke Kardashian brukt gifteringen sin på lenge, og West har på sin side tilbrakt tid på ranchen sin i Wyoming. Der feiret han også jul, mens kona feiret med barna og resten av familien.

Les også: Ordføreren vil stanse «Ex on the Beach»-innspillingen i Hemsedal. Føler seg lurt av produksjonsselskapet

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen