Laglederen var godt likt. Så fikk de vite hva han hadde gjort: - Det er et voldsomt sinne i miljøet

VESTLANDET (Nettavisen): I 2016 ble det sluppet en granat inn i et lite fotballmiljø på Vestlandet.

Da fikk et idrettslag i bergensområdet vite at en av klubbens tillitspersoner var varetektsfengslet for en rekke nettovergrep mot barn på Filippinene. Han var en del av den såkalte Dark Room-saken politiet rullet opp.

Noen år senere, da sjokket over granaten var i ferd med å legge seg, kom bomben.

Den samme laglederen var tiltalt for særdeles grov voldtekt mot en av klubbens egne jentespillere under en Norway Cup-turnering i 2005, og gjentatte overgrep mot samme jente i to påfølgende år.

Hva gjør en slik sak gjør med et lite fotballmiljø?

Få vil snakke

Nettavisen reiste vestover for å finne ut mer om hvordan idrettslaget opplevde en skandale av slike tragiske dimensjoner.

Det har vært lettere sagt enn gjort.

Klubben, som vi er nødt til å anonymisere for å ikke bidra til å identifisere offeret og gjerningsmann, nekter å uttale seg.

Vi har vært i kontakt med styreleder og andre relevante personer i klubben, men de vil ikke ha noe med saken å gjøre.

Selv ikke da Nettavisen påpeker at vi ønsker å vite mer om hva klubben gjør i dag for å motvirke slike overgrep, og at det sikkert er mange foreldre med barn i klubben som vil vite at de tar tematikken på alvor, ønsker de å stille til intervju.

Vi tok også kontakt med en rekke andre personer som var i klubben i ulike roller da voldtekten og overgrepene skal ha skjedd, men det er åpenbart at det er en sensitiv sak.

Til slutt er det to personer som går med på å fortelle sin historie.

- Et voldsomt sinne

De to har i en årrekke vært en viktig del av klubben, og de går etter betenkningstid med på å snakke med Nettavisen.

Også disse personene må vi holde anonyme av hensyn til offeret.

- Folk snakker fortsatt mye om det som har skjedd. Det er et voldsomt sinne i miljøet etter det han har gjort. Mange frykter han ønsker å komme tilbake hit og leve som før hvis han kommer ut av fengselet. Da er mange ærlige på at han kommer til å bli slått rett ned, det er det flere som sier.

De to personene som nå har gått med på å fortelle sin historie jobbet tett på gjerningsmannen i samme klubb i en årrekke.

Nettavisen kjenner identiteten deres og har sett omfattende dokumentasjon på at de hadde en nær relasjon til den tiltalte mannen.

- Vi ble nok ekstra forbannet, for vi hadde jo vært rundt ham i årevis og støttet ham i tunge perioder. Vi følte vi gikk god for ham, men så kom det frem noe slik …

I tiltalen står det at mannen, som lagleder for en jente under 16 år, skal ha begått grov voldtekt av henne etter at de sammen hadde reist til Oslo for å delta på turneringen sommeren 2005.

Mannen skal da ha bedt den fornærmede jenta, som var spiller på laget han var lagleder for, om å bli med ham på et rom på skolen de bodde på for å ha en samtale.

Han skal deretter ha låst rommet og begått voldtekten.

Den ble gjennomført på en særlig smertefull eller krenkende måte, heter det i tiltalen.

- I dag ser vi at det var en tabbe

Nettavisen har fått innsyn i tiltalen, men velger å ikke gjengi detaljene her av hensyn til offeret og hennes familie.

Tilbake sitter et miljø i sjokk.

De to personene forteller at de har brukt mye tid på å bearbeide det som har skjedd.

- Han har kjørt i fylla, han har begått underslag, men vi har hele tiden gitt ham en ny sjanse. «Han er jo pappaen til … » sa vi hele tiden. Vi beskyttet ham, for han ble jo suicidal etter hvert også, og det endte med at han fikk betale tilbake pengene og gå videre. I dag ser vi at det var en tabbe, han burde jo ha vært anmeldt, forteller den ene.

To år var de sammen med den tiltalte på Norway Cup da han var klubbens Norway Cup-ansvarlig. Det tredje året, da overgrepet skjedde, var de der bare én dag for å se på kamper.

- Men jeg husker godt hvordan det så ut på skolen der de bodde, og jeg husker godt det rommet der han og skal ha begått overgrepet, sier en av personene.

- Hvilke minner har dere av den tiltalte mannens oppførsel i Norway Cup?

- Han ordnet med det meste, reiste ned dagen før alle andre og fikset alt det praktiske. Han tok mye ansvar for å legge ting til rette, og fikk mye ros for den jobben han gjorde. Det er fælt å tenke på, sier den andre.

- Så kom det en dag i 2016 hvor han ble arrestert og siktet for en rekke nettovergrep. Hvordan reagerte dere da dere fikk vite dette om en mann dere hadde jobbet tett med i barne- og ungdomsfotballen i mange år?

- Jeg husker politiet kom og hentet ham på jobben, men vi skjønte nok ikke omfanget. Vi ble bare veldig bekymret for sønnen, for han var også en del av fotballmiljøet her.

- Det var først og fremst en følelse av svik. «Her har vi stilt opp for deg, og så gjør du noe slik? Fy faen.». Etter hvert som vi forsto alvorlighetsgraden her, ble vi utrolig forbannet.

- Vi trodde ikke det var mulig at det kunne bli verre

De to forteller om et miljø og et område som ikke er større enn at alle vet hvem gjerningspersonens mor og far er, hvem søsknene hans er, og sønnen har vært en del av samme klubb i mange år.

- Vi er klar over hvilken skam som ligger i dette for dem, og vi har lært hvor ødeleggende en slik sak kan være for familie, venner og bekjente.

Nettavisen har vært i kontakt med et nært familiemedlem av den tiltalte.

Vedkommende har forståelse for at vi skriver denne saken, men ønsker ikke å bidra med noen uttalelser.

- Først ble han jo tatt for nettovergrep mot barn på Filipinene. Men så kom nyheten om at han er tiltalt for grov voldtekt på Norway Cup mot en jente han hadde ansvar for, en jente dere også kjenner godt. Hvordan var det å få den nyheten?

- Vi trodde ikke det var mulig at det kunne bli verre. Jeg ble kjempelei meg. Det ble veldig nært, det dreide seg jo om en jente vi bryr oss veldig om, og som vi vet har slitt en del. Jeg har tenkt mye på om det var noen signaler jeg burde plukket opp. Burde vi ha skjønt det? Men det klarte vi ikke, sier en av dem i dag.

- Dere var jo på Norway Cup sammen med i flere år. Hvordan var klubben rigget for sikkerheten da voldtekten skal ha skjedd, kunne det ha vært gjort noe annerledes fra klubbens side?

- Vi følte vi hadde et veldig bra opplegg. Vi hadde en sosialt ansvarlig for alle lagene, vi sørget for at alle så på hverandres kamper, vi hadde ordensregler alle måtte skrive under på, vi følte vi var veldig «up to date». Men vi snakket ikke om seksuelle overgrep som tema, det var ikke som det kanskje er i dag.

- Har dere møtt offeret siden dere fikk høre om hva som skal ha skjedd i 2005 til 2007?

- Ja. Jeg har snakket med henne, og hun synes så klart dette er vanskelig. Jeg har i hvert fall sagt at jeg synes det er flott at hun tør fortelle om det hun har opplevd, og at jeg støtter henne veldig. Hun er modig.

- Han nekter straffeskyld. Tror dere det er en mulighet for at offeret finner på dette?

- Nei. Han har ingen troverdighet igjen. Det hun forteller er også for konkret til at det skal være oppspinn. Jeg var på Norway Cup og husker det lille rommet som tiltalte bodde på. Vi har aldri tenkt tanken på at hun skulle ha funnet på dette. Hvorfor i all verden skulle hun ha utsatt seg for en slik belastning hvis det ikke var sant.

De to har valgt å fortelle historien sin i håp om at det er noe å lære for andre idrettslag.

Mens vi sitter og snakker forteller de om en annen historie fra samme klubb noen år tidligere.

Den gangen var det en mindreårig jente på 13 år i klubben som trente styrke på treningsrommet sammen med en av spiller fra A-laget. Der skal han ha antastet henne, noe som førte til at hun tok kontakt og fortalte det til trenerne som igjen skal ha informert klubbledelsen.

I et møte med dem skal de ha avdramatisert historien og bedt henne la være å fortelle det til andre.

- Det viktigste er jo å ta vare på barna

Politiet skal aldri ha blitt koblet inn og klubben skal ikke ha gitt foreldrene til jenta beskjed.

- Da jeg fikk vite om det ringte jeg til moren og ba henne anmelde det til politiet. Hva skjedde da? A-lagsspilleren, som ikke var fra Norge, reiste ut av landet med en gang han fikk høre at politiet ville snakke med ham, forteller de.

Den episoden brente seg fast hos de to. De mener den forteller mye om hvor vanskelig det er for klubber å håndtere varsler om overgrep og trakassering på en god måte.

- Dette er folk som vi kjenner, ordentlige folk som har oppdratt sine egne unger på en god måte. Hvordan kunne de bare avskrive dette? Den viktigste oppgaven i en klubb er jo å ta vare på barna. Men vi lærte mye av den saken, for den fortalte litt om hvor vanskelig det er å håndtere slike ting samme hvor ordentlig eller velmenende man er.

- I dette tilfellet var klubben på vei oppover i divisjonene, og man beskyttet heller den spilleren enn å ta den 13 år gamle jenta på alvor. Det var så mye lettere for dem å ikke tro på det 13-åringen sa. De mekanismene der tror jeg man kan lære mye av. Klubbene er nødt til å ha en måte å håndtere slike saker på. Det er heller ikke klubbene som skal vurdere slike saker, det må de overlate til politiet å gjøre.

Voldtektssaken fra Norway Cup skal opp for Bergen tingrett fra 18. – 25. januar. De to har ikke bestemt seg for om de vil følge saken fra tilhørerbenken, hvis det åpnes opp for det.

Hvis de drar, blir det for å støtte offeret.

- Har dere hatt noe kontakt med ham siden arrestasjonen i 2016?

- Nei. Jeg har tenkt mye på hva jeg hadde gjort om jeg traff ham igjen. Jeg tror jeg hadde vært helt ærlig og sagt «jeg angrer på at jeg hjalp deg de gangene du kom til oss og fortalte at du hadde det tøft». I ettertid viste det seg jo at han utnyttet barnpå det groveste.

- Føler dere han skylder dere en forklaring?

- Vi har tenkt mye på det, og skulle gjerne møtt ham for å fortelle at vi er utrolig skuffet og lei oss over det han har gjort. Vi har kjent et behov for å konfrontere ham. Men nå har tiden gått, og nå sitter vi bare igjen med et håp om at han får forvaring og aldri kommer tilbake hit.

Mannens forsvarer vil ikke stille til intervju om saken. Men han har sendt denne uttalelsen til Nettavisen:

- Jeg kan opplyse at tiltalte ikke erkjenner straffskyld for det påtalemakta har anklaget han for å ha utført cirka 15 år tilbake i tid. Utover det har jeg ingen merknader i saken, skriver mannens forsvarer Torbjørn Kolås Sognefest i en e-post.

