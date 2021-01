Regjeringen presenterer sin nye klimaplan: Kjempehopp i CO2-avgiften

Slik skal Norge halvere CO2-utslippene de neste ti årene. CO2-avgiften øker med 239 prosent.

Fredag presenterer regjeringen planen for hvordan Norge skal nå sine klimamål for 2030.

Se pressekonferansen med blant andre statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i videovinduet øverst i saken.

Hva er klimamålene for 2030? Kutte utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent sammenliknet med 2005-nivå. Utslipp fra denne sektoren kommer stort sett fra transport, bygg, avfall og jordbruk.

Les også: Vil bli superkommune på klima - dumper søppelet rett utenfor kommunegrensen

Kjempehopp i CO2-avgiften

CO2-avgiften vil øke fra dagens 590 kroner per tonn til 2.000 kroner i 2030. Økningen skal gjøre det dyrere å slippe ut CO2 – og mer lønnsomt å kutte utslippene.

Les mer: Økonomene hyller CO2-avgiften - men verdens ledere sitter på sidelinjen

Regjeringen legger dessuten inn et premiss om at samlet skatte- og avgiftsnivå ikke skal øke. Det betyr at økte avgifter vil bli kompensert med tilsvarende skatte- eller avgiftslettelser på andre områder.

Kommunen din må kjøpe elbil

Det er spesielt transport går løs på i sin nye plan:

ELBILER: Regjeringen vil pålegge kommuner, fylker og andre offentlige aktører å kjøpe elektriske biler, varebiler og busser som en måte å kutte utslipp på. Det blir krav om nullutslipp for personbiler og lette varebiler i 2022, og for bybusser fra 2025.

Regjeringen vil pålegge kommuner, fylker og andre offentlige aktører å kjøpe elektriske biler, varebiler og busser som en måte å kutte utslipp på. Det blir krav om nullutslipp for personbiler og lette varebiler i 2022, og for bybusser fra 2025. BENSIN- OG DIESELFRIE SONER: Byer som ønsker dette skal kanskje få lov til å lage egne soner hvor fossilbiler ikke får kjøre. Oslo og Bergen er blant byene som har tatt til orde for dette tidligere. Stockholm innførte en dieselfri sone i fjor. Regjeringen skal vurdere muligheten for å opprette slike soner av hensyn til klima i noen byer.

Byer som ønsker dette skal kanskje få lov til å lage egne soner hvor fossilbiler ikke får kjøre. Oslo og Bergen er blant byene som har tatt til orde for dette tidligere. Stockholm innførte en dieselfri sone i fjor. Regjeringen skal vurdere muligheten for å opprette slike soner av hensyn til klima i noen byer. KRAV TIL SJØS : Det kommer nye krav om lav- eller nullutslippsløsninger for ferjer (2023), havbruksnæringen (2024) og hurtigbåter (2025).

: Det kommer nye krav om lav- eller nullutslippsløsninger for ferjer (2023), havbruksnæringen (2024) og hurtigbåter (2025). MER BIODRIVSTOFF: Omsetningskravet for biodrivstoff vil øke fram mot 2030. Det tas også sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart fra 2022.

Les mer: Medier: Amazon mener Greta Thunberg truer selskapet: - Vi er beæret

Skjermer jordbruket

I jordbruket kommer det derimot ingen nye krav om kutt i klimaplanen. I stedet bygger planen videre på den avtalen jordbruket allerede har inngått med myndighetene.

Klimaavtalen for jordbruket ble inngått i juni 2019. I avtalen forplikter partene seg til å arbeide for utslippskutt og økt opptak av CO2 tilsvarende fem millioner tonn for perioden 2021–2030.

Dette målet gjelder fortsatt i klimaplanen som nå er lagt fram.

– I klimaplanen slår vi fast at klimaavtalen mellom staten og jordbruket er bærebjelken i det videre klimaarbeidet i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

I den store utredningen Klimakur 2030 kommer det fram at det største potensialet for utslippskutt i jordbruket ligger i en reduksjon i produksjonen av rødt kjøtt. Men i avtalen jordbruket har inngått med regjeringen, legges det til grunn at utslippene skal kuttes uten at det går ut over matproduksjonen.

Les også: Fylker skeptiske til kjøttkutt

Reklame Her kan du levere Eurojackpot