Eckhoff hylles etter kanonløpet: - Noe av det råeste jeg har sett

Tiril Eckhoff var på fra start, og leverte et fantomløp i Oberhof.

Rennet pågår fortsatt, saken oppdateres!

Den norske skiskytterstjernen var på 2. plass ut fra den første skytingen, men etter nok en feilfri serie på stående, var det ingen som hadde sjans på Eckhoffs tid i mål.

- Rett og slett imponerende av Eckhoff. For et løp. Det er noe av det råeste vi har sett, sier NRKs Ola Lunde etter at en norske løperen hadde gått i mål.

Tiril Eckhoff var naturligvis tilfreds med sin egen prestasjon.

- Jeg er veldig fornøyd med løpet, og feilfri skyting i Oberhof har aldri skjedd i min karriere. Det ble bedre og bedre føre, men jeg håper det holder. Det var kamp fra start til slutt, sier Eckhoff til NRK etter løpet.

Det er fortsatt løpere ute i løypa, men det er lite trolig at noen vil gjøre noe med ledertiden til jenta fra Bærum.

God start

Tiril Eckhoff startet godt, og skjøt feilfritt på den liggende skytingen.

Marte Olsbu Røisland gikk godt inn til første skyting, men klarte ikke å skyte fullt hus og gikk ut et stykke bak teten.

Les også: Kristoffs lag «snek» i køen – hele laget har fått kinesisk koronavaksine

Svenske Hanna Öberg var også med i tetkampen og leverte en rask skyting, men hadde ikke samme tempoet i sporet.

Overlegen Eckhoff

På den stående skytingen var Eckhoff igjen solid, og gjorde ingen feil på standplass.

Öberg fortsatte den gode skytingen og var også feilfri, men var aldri i nærheten i langrennsporet. Den svenske jenta var til slutt hele 29,6 sekunder bak Eckhoff.

- Det er et fantastisk langrenn av Tiril, sa NRKs Andreas Stabrun Smith etter at Öberg hadde gått i mål.

Les også: Zymer Bytyqi klar for Konyaspor

Marte Olsbu Røisland klarte ikke å skyte feilfritt og bommet på den siste skytingen. Verdenscuplederen gikk inn på en fjerdeplass, 52,6 sekunder bak Eckhoff.

Reklame Her kan du levere Eurojackpot