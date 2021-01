Norges nye landslagssjef i fotball Ståle Solbakken lar Omar Elabdellaoui få all den tid han trenger etter fyrverkeri-ulykken.

Elabdellaoui skadet øynene under nyttårsfeiring i Tyrkia. Det er uklart hvor omfattende skadene er.

– Jeg har snakket med Omar. Situasjonen per nå er at det går bedre. Han er ved godt mot. Vi ble enige om ikke å stresse med dette rundt fotball, sier Solbakken til NTB.

– Det viktigste for ham er at han og legene legger en plan som er best for at han skal bli friskest mulig. Han får den beste hjelpen han kan få i øyeblikket.

Norge spiller tre VM-kvalkamper i mars. Det er høyst uklart om Elabdellaoui er aktuell for disse kampene.

I tillegg er det usikkert om Sander Berge kan rekke disse kampene. Han er for tiden langtidsskadd.

Solbakken har de siste to ukene vært i kontakt med mange av spillerne som kan bli aktuelle for hans landslag.

Den tidligere FC København-manageren overtok jobben etter Lars Lagerbäck i desember. Han kan komme til å ha bare én treningsøkt før VM-kvalifiseringen starter borte mot Gibraltar 24. mars før kamper mot Tyrkia (h) og Montenegro (b).

Disse tre oppgjørene skal spilles i løpet av bare en uke.

