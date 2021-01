Varsler avstemming om ny riksrettssak mot Trump: - Han må fjernes

- Vi må beskytte demokratiet vårt.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): CNN skriver at flere av demokratene ønsker at den avtroppende presidenten bør stilles for riksrett.

- Donald Trump må bli fjernet

Den demokratiske representanten Katherine Clark forteller til CNN at Representantenes hus vil stemme over saken i neste uke.

Clark forteller at dette vil skje, hvis visepresident Mike Pence og kabinettet ikke tar i bruk det 25. grunnlovstillegget som kan avsette president Trump med umiddelbar virkning.

- Donald Trump må bli fjernet, og vi vil bevege oss fremover med alle verktøy vi har for å sørge for at dette skjer. Vi må beskytte demokratiet vårt, er den knallharde meldingen fra den demokratiske representanten.

- Trump var «som et monster» og «mentalt utilgjengelig»

Flere amerikanske medier har snakket med personer rundt Donald Trump om hvordan presidenten håndterte krisen, da flere hundre mennesker stormet kongressbygningen i Washington på onsdag.

I stedet for å fordømme angrepet i starten, var Trump mer opptatt av å beskytte sine tilhengere, skriver Washington Post.

Kilder Washington Post og Axios har pratet med, tegner et bilde av en president som både var «som et monster» og som virket «mentalt utilgjengelig » under stormingen.

- Han fortsatte å si: «De aller fleste av dem er fredelige. Hva med opptøyene i sommer? Hva med den andre siden? Ingen brydde seg da de gjorde opprør. Mine folk er fredelige. Mine folk er ikke kjeltringer», sier en ikke navngitt tjenestemann til Washington Post om minuttene da demonstrantene stormet Capitol Hill.

Nå vurderer også justisdepartementet å etterforske Trump for hans rolle i forbindelse med det blodige opprøret og beleiringen av USAs kongress, melder New York Times.

Tidkrevende

NTB-DPA melder at selv om Trump skulle bli stilt for riksrett igjen, ser det ikke ut til at et slikt initiativ har nok republikansk støtte i Senatet, der to tredeler må si ja.

Samtidig er det en risiko for at hastverket vil skade riksrettsprosessen ettersom det verken vil være tid til høringer eller Trumps respons.

Ifølge nyhetsbyrået AP er de fleste demokratene klar over at de trolig vil måtte vente til Bidens innsettelsesseremoni 20. januar for å bli kvitt Trump.

– Symbolsk handling

Forslaget om riksrett er mer en symbolsk handling ettersom demokratene mener de ikke kan la angrepet på kongressbygningen gå upåaktet hen uten noen formell reaksjon.

– Det er viktig å vise framtidige generasjoner at Kongressen ikke bare overså det som skjedde i går, og at vi kan dokumentere våre forsøk på å fjerne en president som hisset opp til et kuppforsøk, sier Ted Lieu, en av demokratene i Representantenes hus.

Det foregår samtidig en diskusjon om hvorvidt Representantenes hus bør stemme over et mistillitsforslag mot Trump. Grunnen til at flere er imot dette, er at det ikke vil hindre Trump i å stille som presidentkandidat igjen.

Taus visepresident

Demokratene har også bedt visepresident Mike Pence om å fjerne Trump ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget og erklære Trump for uegnet for vervet, men foreløpig har Pence ikke vist noen tegn til å følge oppfordringen.

Han er allerede stemplet som «forræder» av Trump-tilhengere ettersom han nektet å gi etter for press fra presidenten og lot Joe Bidens valgseier formelt bli godkjent av de folkevalgte denne uken.

Samtidig har regjeringen neppe tilstrekkelig med ressurser til å kunne kaste Trump ut av Det hvite hus bare få dager før han offisielt går av. Det 25. grunnlovstillegget er komplisert, det kan ta en måned å gå gjennom prosedyrene, og det har aldri tidligere blitt brukt til å avsette en president i løpet av de 50 årene det har vært en del av grunnloven.

– Risikerer skrekkens dager

Speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, argumenterer likevel for at situasjonen er altfor farlig til at det er tid til å vente på innsettelsen.

– Det er kun 13 dager igjen, og hvilken som helst dag kan bli et skrekkscenario for USA, sa Pelosi på en pressekonferanse torsdag, der hun kalte Trump en meget farlig mann.

Samme dag tok også flere republikanske guvernører og en rekke store amerikanske medier til orde for at Trump burde fjernes, blant dem konservative Wall Street Journal.

Få timer senere offentliggjorde Trump en video der han for første gang anerkjente Bidens valgseier og kalte stormingen av Kongressen for et «avskyelig angrep». Men uttalelsen kom trolig for sent og var for tam til å roe ned kritikken.

Håper det verste er over

Blant republikanere som har overveid å støtte bruk av det 25. grunnlovstillegget, er senator Lindsey Graham, en av Trumps til nå mest lojale støttespillere. Men ikke før Trump tråkker feil igjen.

– Hvis det skjer noe mer, vil alle alternativer bli vurdert, sier han og føyer til at han håper det verste er over slik at maktovertakelsen går som planlagt 20. januar.

Blant republikanerne som har fått nok, er John Kelly, Trumps tidligere stabssjef. I et intervju med CNN sier han at hvis han fortsatt satt i Trumps regjering, ville han jobbet for å få presidenten avsatt umiddelbart.

Hvisking i korridorene

Men de aller fleste republikanerne ønsker ikke å snakke om saken offentlig. De frykter at Trumps millioner av tilhengere ikke har latt seg avskrekke av det voldelige kaoset i Washington. Og de er fullt klar over at partiet ikke har råd til å miste støtten fra disse.

Samtidig sto over 100 republikanske representanter last og brast ved Trump da de nektet å godkjenne valgresultatet under seremonien i Kongressen natt til torsdag – tross stormingen av Kongressen noen timer før.

Troen på at Donald Trump vil kunne vinne tilbake makten i 2024, synes likevel svekket. Hans ettermæle er kanskje ikke ødelagt, men svært skadd, mener den republikanske strategen Mike DuHaine.

