FBI-alarm: Politimann Brian (42) drept i skandaleopprøret

Politimannen Brian D. Sicknick er død etter stormingen av kongressen i Washington.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge CNN har FBI nå planer om å starte drapsetterforskning.

Politimannen ble skadet i forbindelse med at Trump-demonstranter tok seg inn i kongressbygningen på onsdag. Fredag døde han av skadene.

Capitol-politiet, hvis oppgave er å beskytte Kongressen, opplyser i en uttalelse at det var betjenten Brian D. Sicknick som mistet livet. Han fikk skader i en fysisk batalje med demonstranter, og kollapset senere da han returnerte til kontoret.

- Politibetjent Sicknick reagerte på opptøyene onsdag 6. januar 2021 ved amerikanske Capitol og ble skadet mens han fysisk var i kontakt med demonstranter. Han kom tilbake til divisjonskontoret og kollapset. Han ble kjørt til et lokalt sykehus hvor han bukket under for skadene, heter det i uttalelsen.

Brian D. Sicknick hadde jobbet i Capitol Police siden 2008.

Dødsfallet etterforskes av politiets drapsavdeling, men nå vurderer FBI også å etterforske saken, melder CNN.

Fem personer er døde

Dermed har fem personer dødd som følge av onsdagens uro. En kvinne ble skutt og drept av politiet da folkemengden tok seg inn i Kongressen, og tre andre døde av medisinske årsaker som følge av den kaotiske situasjonen.

Mer enn 50 politifolk ble skadd, og flere av dem ble innlagt på sykehus med alvorlige skader. Mer enn 50 personer er arrestert etter opptøyene.

President Donald Trump har fått avvis kritikk for å ha oppfordret demonstrantene til å bevege seg ned mot Capitol Hill, hvor de senere stormet bygningen.

Trump har i en uttalelse nå sagt at han vil gå av som president 20. januar, og at han vil sørge for en fredelig overføring av makten.

Fredag bekrefter også Donald Trump at han ikke deltar i Joe Bidens innsettelse.

