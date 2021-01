Granerud hoppet bakken ned og tjente 28.000 kroner. Fryktet selv at han hadde mistet gullformen

Solid norsk innsats i kvaliken i Titisee-Neustadt.

Halvor Egner Granerud vant fredagens kvalifisering i Titisee-Neustadt da han imponerte med et hopp på 140 meter i tunge forhold.

- Et vilt bra skihopp, kommenterte NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Selv er Granerud strålende fornøyd med det han opplevde som ett av sine beste skihopp i vinter.

Granerud forteller at han var usikker på om han kunne ha mistet den strålende formen han har vist tidligere i vinter da han under oppvarmingen ikke følte at ting stemte helt.

- Det kjentes ikke så bra ut på den tekniske økten vi hadde tidligere i dag. Jeg måtte legge igjen mye tid i den økten for å få orden på ting. Da føltes det utrolig godt å ta ut et sånt hopp, sier Granerud til Nettavisen.

28.000 kroner inn på konto

Nordmannen vant kvaliken 5,8 poeng foran polske Dawid Kubacki.

Det kan egentlig ikke kalles en kvalifisering ettersom samtlige hoppere gikk videre til helgens konkurranse, men de 50 som deltok kjempet likevel om pengepremier på 3000 sveitsiske franc.

Med seieren stakk Granerud av med premien som tilsvarer cirka 28.000 norske kroner.

- Det er veldig fint. En fin bonus, sier en fornøyd Granerud

Flere nordmenn imponerte



Han var imidlertid bare én av flere nordmenn som hadde en god dag i bakken.

Marius Lindvik fortsetter der han slapp i Bischofshofen og tok 3. plassen i kvalifiseringen fredag. Han hoppet meteren lenger enn Granerud, men hadde bedre forhold og fikk dermed poengtrekk.

Robert Johansson leverte også bra og endte på en 5. plass etter et svev på 136,5 meter.

I tillegg tok Daniel- Andre Tande og Johann-Andre Forfang 12. og 13. plassen.

- Våre utøvere har brukt tiden godt og fortsetter fremgangen vi så mot slutten av Hoppuka, skriver sportssjef Clas Brede Bråthen i en sms til Nettavisen.

Det arrangeres verdenscuprenn både lørdag og søndag i Titisee-Neustadt.

Bråthen håper det er mye å glede seg til for Norges del.