EU: Går mot godkjennelse av ny koronavaksine - kan skaffe Norge 2 millioner ekstra doser før april

Vaksinen fra AstraZeneca er ikke langt unna å bli godkjent i slutten av januar, ifølge EU. Dermed kan Norge få inn nesten 2 millioner ekstra doser vaksine innen slutten av mars.

Saken oppdateres!

Det betyr at Norge ligger an til å få så mange vaksinedoser at en vesentlig andel av befolkningen kan beskyttes mot koronaviruset i løpet av de neste månedene.

Til NRK forteller den svenske vaksinekoordinatoren Richard Bergström at det i februar og mars totalt vil bli sendt over 2,5 millioner vaksinedoser til Norge.

Flere leverandører

- Bare i mars vil det se slik ut: Én million doser fra AstraZeneca. 300.000 doser fra Pfizer og et lite bidrag på omtrent 40.000 doser fra Moderna, sier han.

Også i februar er det ventet å komme like under én million doser fra AstraZeneca, ifølge Bergström. Disse kan komme samtidig i en stor forsendelse i midten av måneden.

Pfizer kommer selv til å trappe opp sine leveranser fra slutten av februar, noe som vil kunne merkes allerede i mars. Norge vil nemlig motta 40.000 doser i uken fram til da, som er det nåværende nivået.

Ny Pfizer-fabrikk

Senere i år i året skal også Pfizer åpne en ny fabrikk i Tyskland. Det vil sikre en betraktelig økning for den europeiske produksjonen. Dermed vil det amerikanske selskapet kunne inngå ytterligere forpliktende avtaler om levering.

- EU har i dag gjort en ny avtale med Pfizer som vil sikre Norge totalt 3,6 millioner ekstra doser, sier Bergström.

Disse dosene kommer i tillegg til de som allerede er avtalt.