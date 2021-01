Długie kolejki na lotnisku w Oslo Gardermoen: - Zdjęcie mówi samo za siebie

Stłoczeni ludzie w długich kolejkach do kontroli paszportowej.

Od soboty 2 stycznia każdy, kto przybywa do Norwegii, musi przejść testy na obecność koronawirusa. Badanie należy przeprowadzić jak najszybciej i nie później niż dobę po przybyciu.

Już w ten weekend media informowały, że w Gardermoen tworzyły się długie kolejki do kontroli paszportowej oraz do miejsca, gdzie można było wykonać test.

- Dokładamy wszelkich starań, aby zachęcić ludzi do zachowania dystansu. Staramy się, by sytuacja uległa poprawie. Między innymi mobilizujemy większą liczbę pracowników, którzy będą zachęcać podróżnych do zachowania niezbędnego i bezpiecznego dystansu, poinformował gazetę VG Gunnhild Grimstad-Kirkeby, dyrektor miejskiej służby zdrowia i opieki społecznej w gminie Ullensaker.

Gmina Ullensaker prowadzi stację testową na największym norweskim lotnisku na zlecenie Generalnej Dyrekcji Zdrowia.

300 osób w kolejce

7 stycznia, według pasażera, z którym rozmawiało Nettavisen, do kontroli paszportowej ustawiła się długa kolejka.

- Było tam prawdopodobnie 300 osób, które stały blisko siebie. 95 procent z nich pochodziło z innych krajów niż Norwegia. Posiadacze norweskich paszportów ominęli kolejkę. Kolejka była bardzo długa, a oczekiwanie w niej zajęło naprawdę dużo czasu - mówi anonimowy informator Nettavisen.

Za kontrolę paszportową odpowiada straż graniczna. Nettavisen skontaktowała się z centrum operacyjnym wschodniego okręgu policyjnego w czwartek wieczorem, ale została skierowana ze swoimi pytaniami do komisariatu Gardermoen.

Mężczyzna, który zrobił zdjęcie czuł, że pracownik ochrony nie jest z tego powodu zadowolony.

- Prosto z samolotu wsadzono nas do autobusu i podjechaliśmy wprost do kolejki. Nie rozumieliśmy, co się dzieje, ponieważ od razu stanęliśmy w długiej na prawdopodobnie 60 metrów kolejce. Musiałem zrobić to zdjęcie, ponieważ wciąż słyszymy obietnice usprawnienia sytuacji, a tak naprawdę nic się nie zmienia.

- Kiedy kolejka zaczyna przekraczać 50 metrów, rozłoszczeni ludzie zaczynają się przesuwać naprzód. Nie mają masek - mówi informator, który pod znakiem zapytania stawia kulturę zachowania się w kolejce u niektórych osób.

- Wysokie ryzyko infekcji

- Szansa na zarażenie się w takiej kolejce jest niesamowicie wysokie. Ludzie stali blisko siebie. Zdjęcie mówi zresztą samo za siebie. Żałuję tylko, że nie zrobiłem zdjęcia w kierunku tyłu kolejki, bo była tam ona jeszcze dłuższa.

Za stację testową w Gardermoen odpowiada gmina Ullensaker. Gmina wyjaśniła Nettavisen, że kolejka na zdjęciu jest kolejką do kontroli paszportowej i nie ma nic wspólnego z podległą im stacją testowania na obecność koronawirusa.

Ciasno wypełnione autobusy

Naszego informatora szokuje także inna rzecz:

- Przylecieliśmy z Finlandii. Kiedy zazwyczaj wysiadasz z samolotu i wsiadasz do autobusu, wpuszczają do tam określoną liczbę osób. Teraz liczyła się tylko jedna rzecz: wepchnąć wszystkich do jednego autobusu, mówi informator.

Państwowa spółka Avinor jest odpowiedzialna za utrzymanie i funkcjonowanie norweskich lotnisk, w tym m.in. za autobusy transportujące pasażerów z samolotów do budynku terminala. Na krytykę ze strony pasażera linii lotniczych odpowiada w następujący sposób:

- Przestrzegamy zasad kontroli zakażeń i zachęcamy do zachowania odległości jednego metra. Ludzie sami także powinni być odpowiedzialni za zachowanie dystansu. Mamy więcej autobusów przypadających na jeden samolot. Należy przestrzegać zasad dotyczących kontroli zakażeń. Jednak, jeśli pasażer uważa, że ​​tego nie zrobiliśmy, jest to oczywiście godne ubolewania, mówi w rozmowie z Nettavisen Joachim Westher Andersen, kierownik ds. komunikacji na lotnisku w Oslo Gardermoen.

Reagerer på denne køen på Gardermoen: - Bildet snakker for seg selv (Anders Lohne Fosse)