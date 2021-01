- Manchester United bytter ut nesten hele laget

Manchester United gjør ni endringer på laget før FA-cupkampen mot Watford lørdag.

United kan ifølge Manchester Evening News komme til å starte med Brandon Williams, Eric Bailly, Axel Tuanzebe og Alex Telles i forsvaret, og Donny van de Beek vil etter alt å dømme starte på midtbanen.

Bruno Fernandes og Marcus Rashford vil sannsynligvis bli hvilt i denne kampen, sammen med en rekke andre nøkkelspillere.

United har to svært viktige Premier League-kamper i neste uke. Allerede tirsdag spiller Solksjærs menn hengekampen mot Burnley og søndag møter de erkerivalene Liverpool på Anfield.

Edinson Cavani soner den siste av tre kampers karantene, mens Facundo Pellistri har testet positivt for covid-19 og er i isolasjon.

Ole Gunnar Solskjær har bekreftet at han kommer til å gjøre en noen endringer på laget etter 0-2-tapet mot Manchester City i semifinalen i ligacupen onsdag.

Ifølge Manchester Evening News vil United starte med dette laget: Henderson - Williams, Tuanzebe, Bailly, Telles - Matic, McTominay - Mata, Van de Beek, James - Greenwood.

Det betyr at kun keeper Dean Henderson og Scott McTominay er i startelleveren mot Watford av spillerne som startet kampen mot Manchester City.

Engelsk, FA-cup 3. runde. Manchester United, som har vunnet FA-cupen tolv ganger, er favoritter før 3. runde-kampen på Old Trafford.

Watford har en vanskelig oppgave lørdag. United har tatt seg videre fra tredje runden i FA-cupen 33 av de siste 35 gangene. Men: Begge tapene i denne perioden kom på hjemmebane. I 2009-2010-sesongen tapte de mot Leeds, og i 2013-2014-sesongen var det Swansea som slo dem ut.

23 år siden forrige Watford-seier

Det er en revansjesugen United-gjeng som går på banen lørdag, ivrig etter å vise at onsdagens ligacup-exit mot Manchester City er glemt.

- Vi har vist mange ganger denne sesongen at vi kan slå tilbake etter skuffende kamper. Vi gjorde det etter tapet mot Arsenal, etter tapet mot Tottenham og etter at vi røk ut av Champions League, sa Ole Gunnar Solskjær på pressemøte fredag ifølge Manchester Evening News.

Watford-manager Xisco Munoz leder the Hornets i sin tredje kamp etter at han tok over for Vladimir Ivic i desember. Han kunne fått en enklere motstander.

Watford har nemlig tapt de siste ni bortekampene mot Manchester United, og de er uten seier i de siste 13 kampene mot De røde djevlene. Den siste Watford-seieren mot United kom i oktober 1978. Da vant London-klubben 2-1 i ligacupen.

Eks-Glimt-spiller kan debutere

I følge Watfords egne nettsider er forsvarsspilleren Craig Cathcart og angriperen João Pedro tilbake i trening etter strekkskader.

Domingos Quina, Isaac Success og Stipe Perica er fortsatt ute.

Christian Kabasele, som har gått glipp av de to siste kampene på grunn av en kneskade, er heller ikke spilleklar ennå.

Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Philip Zinckernagel kan få sin debut for Watford i denne kampen.

United har vunnet tre av de fire siste FA-cupkampene mot Watford, og vi tror de også vinner lørdagens kamp. Men det kan hende de vil trenge litt tid å bearbeide gjestene. Watford har klart å holde nullen til pause i syv av elleve bortekamper denne sesongen i Championship.

Vi tror de vil forsøke å være kompakte bakover og vente på overganger. United har ikke vært veldig gode hjemme på Old Trafford når de har møtt slike lag. Vi tror det står uavgjort til pause, men at United vinner etter 90 minutter. U/H-spiller gir 3,70 i odds.

