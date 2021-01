Smitterekord i Stavanger – kommunen ber folk holde seg hjemme

Fredag ble det registrert 58 nye koronasmittede i Stavanger. Det har aldri før vært så mange på én dag i kommunen.

Kommunens beredskapssjef Torstein Nielsen ber folk om å holde seg mest mulig hjemme i helgen.

– Det er en krevende situasjon nå, med mye smitte. De neste dagene blir avgjørende for om vi klarer å ha kontroll, og vi oppfordrer folk til å begrense sosial aktivitet fremover. Denne helgen bør alle holde seg mest mulig hjemme, sier Nielsen til kommunens hjemmesider.

Kommunen opplyser at 49 av de 58 smittede fredag er nærkontakter av kjent smitte. Én er reiserelatert, to har ukjent smittekilde og seks har usikker smittekilde. Av de 58 smittede er det flest i aldersgruppen 20–29 år (18 stykker), mens fem av de smittede er under 10 år.

Totalt 831 personer ble testet.

I løpet av årets første åtte dager er 226 personer i Stavanger smittet av koronaviruset.

