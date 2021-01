Storm på nettet: Fredrik Solvangs melding utløser flom av støtteerklæringer

Fredrik Solvang forklarer hvorfor han har stengt Twitter-kontoen.

Nettavisen meldte på lørdag at NRK-programlederen ikke lenger er på Twitter etter kritikkstorm.

Det skjedde i kjølvannet av torsdagens Debatten-sending på NRK. Der var temaet Donald Trump, og i den sammenheng var Helge Lurås, redaktør for nettstedet Resett, invitert til å debattere mot Rødt-politiker Mimir Kristjansson.

- Jeg befinner meg i en umulig posisjon

Lørdag kveld er Fredrik Solvang ute på Facebook og forklarer hvorfor.

- Jeg har deaktivert Twitter-kontoen min. Jeg innså at jeg befinner meg i en umulig posisjon. Jeg har forsøkt å være imøtekommende og åpen, jeg har vært på Twitter i mange år og har brukt Twitter aktivt for å forklare redaksjonelle valg og være i kontakt med kilder og publikum, skriver Solvang på Facebook.

- Etter Debatten torsdag, da vi inviterte Resett-redaktør Helge Lurås, satt jeg og forklarte og forsvarte i nær to døgn hvordan redaksjonen hadde tenkt. Det bygde seg opp det jeg vil betegne som en nokså intens mobb, der det tøt inn en miks av legitime, saklige motforestillinger, personsjikane og slag langt under beltestedet, skriver han.

På Facebook fortsetter Solvang slik:

- Jeg som NRK-programleder kan ikke tillate meg å svare i samme tone og med samme aggressivitet som jeg blir tiltalt, men da havner jeg også i en umulig situasjon: Hvis jeg prøver å svare utfyllende og drøftende, slepes jeg ofte inn i diskusjoner der målet er å presse meg til å erkjenne at jeg egentlig er inkompetent og at vi har en agenda jeg ikke har. Hvis jeg svarer kort og formalistisk, beskyldes jeg å være overfladisk og ta lett på vanskelige problemstillinger. Det blir feil uansett, derfor har jeg foreløpig valgt å ta en pause og tenke gjennom om jeg vil være til stede på Twitter, skriver Solvang.

Solvang får massiv støtte for sin avgjørelse, og hans post på Facebook har allerede fåttover 4000 likes.

Solvang skriver videre at han «er samvittighetsfull og jeg har gjort det til et poeng å være tilgjengelig på et forum som Twitter. Ulempen er at det er et sted der det er fritt fram for anonyme troll og alle andre som ikke forholder seg dannet til reglene for et ryddig ordskifte.» skriver programlederen,

- Debatten går to ganger i uka, og noe av hensikten med programmet er at det skal ha en klar journalistisk profil og utfordre, så da blir også mange av valgene våre kontroversielle. Som frontfigur for programmet har jeg akseptert at kjeften (og rosen) havner hos meg, men jeg har innsett at jeg verken kan tilfredsstille eller svare mange hundre tusen seere. Det blir spesielt vanskelig når det blant alle som har en mening om både meg og Debatten, finnes dem som bare er ute etter å krangle eller harselere.

- Jeg må tenke på hva jeg skal gjøre. Per nå får de som har en mening om Debatten henvende seg til NRKs publikumsservice og klage til Kringkastingsrådet, skriver Solvang.

- Twitter er jo primært en mobbekanal

Blant de som støtter Solvang, er rådgiver i den sosialdemokratiske tenketanken Agenda, Sylo Taraku, stjerneadvokaten John Christian Elden og Høyre-politikeren Mathilde Tybring Gjedde.

- Synd at du måtte deaktivere din Twitter-konto. Den mobben der er lite representative. Stå på, Fredrik! skriver Taraku.

- Twitter er jo primært en mobbekanal for egne meninger uten vilje til å lytte eller ta impulser fra andre Tok en runde om ytringsfrihet og ytringsansvar idag - mange meldinger, men tror ikke noen endret oppfatning eller følte seg beriket av andre.... skriver advokat Elden.

- Helt legitimt å slette Twitter når man opplever å bli overhøvlet og tolket i verste mening av en massiv mengde brukere som opptrer som en samlet mobb. Twitter kan være et ubehagelig forum når man først havner i en konflikt, særlig når suksessformelen på Twitter er å høste likes ved å ta deler av det folk har sagt ut av kontekst - og vri det rundt og latterliggjøre det, skriver Mathilde Tybring Gjedde.

Fredriks Solvang får også støtte fra TV2-journalisten Gerhard Helskog.

- Twitter er stort sett bortkastet tid. Konsentrer deg om Debatten. Du er flink, skriver Helskog på Facebook.

Cato Husabø Fossen, tidligere NRK-kollega og nøkkel skikkelse i Høyre, skriver følgende:

- Svært forståelig! Beundringsverdig at du har orket å stå i de stormene du har stått i til nå. La mobben holde på og slapp av med et velfortjent ekstra glass vin, sariver Fossen.

Også på Nettavisens Facebook-side får Fredrik Solvang nå masse skryt.

