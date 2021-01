Tidlig McTominay-scoring sendte Solskjærs United videre

Noen dager etter å ha tapt sin fjerde semifinale på ett år startet Ole Gunnar Solskjærs Manchester United på et nytt cupeventyr. Watford ble slått 1-0.

Scott McTominay, kaptein for dagen i et United-lag med mange endringer, nikket et hjørnespark i mål før det var spilt fire minutter. Det første kvarteret truet United med å kjøre over gjestene, men Watford spilte seg etter hvert inn i kampen.

Solskjær ville gjerne videre i FA-cupen og lot sitt lag spille på det trygge. Det ble ingen minneverdig kamp tross den gode åpningen.

– Vi begynte å komplisere ting. Vi sendte en og to mann i angrep når vi ikke skulle det og ble kontret på. Jeg hadde hjertet litt i halsen noen ganger, for Watford har noen veldig raske spillere i (Ismaila) Sarr og (Andre) Grey, sa Solskjær til Viasat.

– Vi brukte litt for mange touch og tok noen feil avgjørelser, men vi vant til slutt.

Tidligere Bodø/Glimt-stjerne Philip Zinckernagel debuterte for Watford. Han vasset i mål og assist i Glimt, men fikk ikke bidra med noen av delene lørdag.

Surrealistisk

Solskjær byttet inn Harry Maguire (for en skadd Eric Bailly), Marcus Rashford, Anthony Martial og Nemanja Matic i løpet av 2. omgang, og laget hans halte i land avansement til fjerde runde i FA-cupen.

– Det var et surrealistisk øyeblikk da manageren fortalte at jeg skulle være kaptein. Jeg har vært her siden jeg var fem, og det er en enorm ære. Jeg elsker denne klubben, som har vært hele livet mitt, sa McTominay til BT Sport.

Tirsdag spiller United hengekamp mot Burnley. Med poeng vil laget være serieleder før storkampen mot Liverpool neste helg. Solskjær sa til Viasat at det influerte laguttaket lørdag.

Tenker framover

– Vi er eneste lag med midtukekamp både forrige uke og neste uke, og da må jeg tenke litt lenger. Det er en lang sesong, og jeg må planlegge slik at vi har så mange som mulig klare. Eric måtte ut i dag, og vi har kanskje mistet ham for neste uke, sa han.

– Samtidig er det spillere som trenger kamptrening, og de fikk en god gjennomkjøring. Vi er blitt bedre på det meste, ikke minst det fysiske. Vi holder kampene ut, for vi er mye bedre treng. Og så har (Edinson) Cavani og Bruno (Fernandes) kommet inn og utgjort en stor forskjell.

Cavani var utestengt lørdag, mens Fernandes fikk hvile på benken.

FA-cuptrekningen skjer mandag kveld.

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på fem år - slik kutter du regningen