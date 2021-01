Politiet advarer etter tre snøskred på kort tid - betydelig fare i hele Sør-Norge

– Vi ber folk om å være ekstra forsiktig, sier politiets operasjonsleder.

Det første raset gikk i Lifjell klokken 11.40.

– Ingen ble tatt her, men skredet var så nærme at skiløperne som meldte ifra mistet to staver i skredet. Da er du ganske nærme, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Jan Kristian Johnsrud til Nettavisen.

En halvtime senere fikk politiet melding om et nytt snøskred i Flå:

– Her ble skiløperne faktisk tatt av skredet, men de fulgte bare med noen meter. De har ikke vært begravd i snøen, men de var erfarne fjellfolk som anså det området de gikk i for å være ganske skredsikkert. Det var det åpenbart ikke, når det går et 80 meter bredt skred, sier Johnsrud.

I tillegg til de to rasene har det gått et tredje ras i Dalen i Telemark, forteller Johnsrud.

– Det har vært tre snøskred på min vakt nå, og jeg har ikke vært her mange timene. Når vi får inn så mange snøskred fra forskjellige steder på så kort tid så er det grunn til være ekstra forsiktig for dem som er ute, legger han til.

Betydelig fare

Ifølge NVE er det betydelig fare (nivå 3) for snøskred i hele Sør-Norge.

– Så det er jo varslet, men folk er jo åpenbart ute i fjellet fremdeles. De vi har snakket har vært av den oppfatning at det ikke skulle være farlig. Likevel går det skred, avslutter Johnsrud.

I tillegg til de tre nevnte snøskredene har det blant annet gått skred i Jotunheimen, Høgevarde og Tyin, forteller vaktleder og snøskredvarsler i NVE, Emma Julseth Barfod til Nettavisen, og henviser til observasjoner meldt inn på siden regObs.

– Nivå 3 innebærer at det er stor sannsynlighet og svært lett å utløse skred. Det er veldig ustabile forhold nå, sier Barfod.

Vind skaper faren

– På Vestlandet har det kommet snø, og Østafjells har det ligget snø fra før. Da vinden begynte å blåse i går kveld, så begynte den å flytte på snø. Da oppstår det helt ferske fokksnøflak som er veldig ustabile, advarer Barfod.

At det har vært kaldt i lang tid gjør også at snøskredfaren øker.

– Folk må ikke gå i skredterreng der det er ferske fokksnøflak. De må man unngå. Der føyka gjort at snøen har lagt seg opp i leheng, der må man ikke gå, sier Barfod.

Også mandag har NVE satt snøskredfaren til nivå 3 for hele Sør-Norge:

– Det kommer til å være sånn lenge også, fordi det er vedvarende svake lag som ligger under den siste fokksnøen, advarer vaktlederen.

