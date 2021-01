Full forvirring etter klatredrama i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» – her bryter produksjonen inn

– Jeg ble utrolig lei meg, sier Isabel Raad til Nettavisen etter den mystiske episoden.

Søndag kveld hadde nok en sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» premiere på TV Norge og Discovery, og allerede i første episode oppstår det dramatikk.

I en fjellvegg, flere hundre meter over bakken, er det flere av kjendisene som får kjenne på høydeskrekken. Blant dem Per Heimly, Iselin Guttormsen og Isabel Raad.

Sistnevnte blir imidlertid så skrekkslagen at hun velger å trekke seg fra den siste etappen som innebærer klatring. Produksjonen må også bryte inn og eskortere den populære influenseren ned fra fjellkanten.

– Jeg var rett og slett livredd. Jeg har aldri vært så høyt oppe før, i tillegg var jeg så sliten etter etappen dagen før samt null søvn og lite matinntak. Det ble rett og slett en alt for heftig start på det hele, og det endte opp med at jeg fikk fullstendig panikk, skriver Raad i en mail til Nettavisen.

Full forvirring: Trakk hun seg?

Som følge av at Raad ikke ønsket å fullføre klatreutfordringer fikk laget til Raad en straffetid på 25 minutter ekstra. Noe som blant annet førte til at det andre laget vant dagens konkurranse med god margin.

Da laget til Raad omsider kommer i mål, skjer det imidlertid noe som gjør både deltakere og seere svært forvirret. Plutselig er Raad borte. Det som står igjen er en sekk med navnet til den kjente influenseren på.

– Sa hun ikke engang ha det før hun forlot oss, sier lagkamerat Victor Sotberg i episoden, og er overbevist om at Raad har trukket seg fra hele konkurransen.

– Veldig lei meg

Ifølge Raad ble hun svært opprørt etter hendelsen i fjellveggen, men hun faktisk trakk seg fra hele programdeltakelsen kommer imidlertid ikke frem i episoden.

– Jeg ble lei meg fordi jeg visste at det ville gå utover laget mitt. Alle var så flinke og sto på konstant, og derfor følte jeg ikke at de fortjente å ha det svake leddet, som da var meg, med på laget. Jeg ville ikke utsette dem for straffen, skriver Raad til Nettavisen.

Ifølge Marianne Ambø, presseansvarlig for «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», blir forvirringen oppklart senere i programmet.

– Det er ikke uvanlig at møtet med «71 grader nord» blir i overkant tøft for noen. Erfaring tilsier at det kan være til hjelp for en deltaker å få litt tid til å tenke seg om og vurdere om man ønsker å fortsette. Noen velger å trekke seg etter litt tenketid, mens andre bestemmer seg for å bli med videre på tur. Så får neste episode vise hva Isabel velger å gjøre, sier Ambø til Nettavisen.

– Ikke helt for meg

I forkant av innspillingen av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» kunne Isabel Raad fortelle til Nettavisen at hun ikke hadde gjort noen forberedelser før deltakelsen.

Med minimal turerfaring var hun imidlertid svært motivert for å gjennomføre utfordringene som eventuelt måtte komme. I dag har imidlertid Raad et litt annet inntrykk av friluftslivet.

– Jeg angrer nok kanskje ikke, men jeg hadde aldri gjort det igjen. Turlivet er ikke helt for meg, enkelt og greit. Jeg prøvde, men det ga ikke akkurat mersmak, skriver Raad videre.

