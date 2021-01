Storkjøpet Haller bidro til fortsatt tabelltopp for Ajax

Kom inn fra benken og markerte seg sterkt i nederlandsk storoppgjør.

AJAX - PSV 2-2:

Ajax' siste storinnkjøp bidro til at klubben beholdt tabelltoppen i Nederland søndag. Sébastian Haller (26) kom inn som innbytter i toppkampen mot PSV, fikk en scoring annullert og var nest sist på topplagets utligning mot erkerivalen.

Haller ble for bare to dager siden solgt fra West Ham til Ajax for drøyt 232 millioner kroner. 26-åringen ankom Premier League-klubben for mer enn det dobbelte for halvannet år siden.

I Ajax-debuten fikset den storvokste spissen en målgivende pasning til Antony før lagets viktige 2-2-utligning i andre omgang.

Svak start

Ajax og PSV møttes til det som var Eredivisies definitive toppkamp så langt denne sesongen. Bortelaget ville tatt over førsteplassen på tabellen med seier.

På Johan Cruijff Arena i Amsterdam kom hjemmelaget veldig skeivt ut i oppghøret. Israelske Eran Zahavi sørget for PSV-ledelse etter bare to minutters spill.

Samme Zahavi doblet deretter for gjestene i kampens 21. spilleminutt. Donyell Malen hadde målgivende pasning på begge scoringene.

Quincy Promes reduserte for Ajax, assistert av Dusan Tadic, fem minutter før sidebyttet. Trener Erik ten Hag sendte så inn Haller inn i jakten på flere scoringer.

God debut



Og ivorianeren markerte seg raskt. Etter bare fem minutter på banen fikk spissen se ballen gå i nettet bak PSV-målvakt Yvon Mvogo. Nettkjenningen ble dog annulert for en offside.

Hallers bidrag skulle likevel bety mye for Ajax noe sinere, etter nølende forsvarsspill og en svak klarering fra PSV. Spissen vant så en viktig duell midt i feltet, og fikk sendt ballen videre til Antony som utlignet.

Tidligere søndag bidro norsk-svenske Emil Hansson (22) bidro med en assist på Fortuna Sittards andre scoring i en sterk 3-1-seier borte mot Heerenveen.

Fortuna Sittard klatret dermed litt vekk fra bunnstriden i Eredivisie. For dem skiller det nå seks poeng ned til ADO Den Haag på kvalifiseringsplassen.

