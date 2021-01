Blottet seg for flere personer - mann pågrepet

Skal ha blottet seg og truet i hvert fall to kvinner.

En mann i slutten av 30-årene er pågrepet etter trusler og blotting mot flere personer i Bergen sentrum søndag kveld, melder Vest politidistrikt.

- Vi ble kontaktet av to uavhengige kvinner som beskriver at de har blitt antastet av en person. Han skal ha blottet seg i oppgangen til en beboer og truet henne, før han så gikk ut på gaten og gjort det samme mot en annen. Alt tilsier i hvert fall at det er samme person, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord, til Nettavisen.

Han forteller at politiet er «godt kjent» med mannen fra før av.

- Han sitter fortsatt i politibilen etter å ha blitt pågrepet. Vi er nå i kontakt med jourhavende jurist for å finne ut om han skal framstilles for varetekt eller sendes til legevakt, sier Rebnord videre.

Operasjonslederen har ikke fått noen tilbakemeldinger på tilstanden til mannen ved pågripelse.

