Brasilianerne og 16-åring scoret da Tottenham slo ut askeladden

Den innleide brasilianeren Carlos Vinícius gjorde hattrick før pause da Tottenham knuste askeladden Marine fra nivå åtte med 5-0 i FA-cupen.

Lucas Moura scoret også i første omgang. Etter sidebytte spilte han med hælen fram den 16-årige innbytteren Alfie Devine, som scoret i debuten. Med det ble han klubbens yngste målscorer noensinne.

José Mourinho tok med seg en stjernetung tropp til Crosby på Merseyside, og den største divisjonsforskjellen i turneringens historie viste seg ubønnhørlig selv om hjemmelaget spilte med enorm innsats og yppet seg innledningsvis.

– Siden jeg kom til England har jeg aldri opplevd å spille mot et lag så langt nede i ligapyramiden, men jeg vet hva slike kamper betyr for folk, og jeg tok med et sterkt lag både av hensyn til resultatet og av respekt for turneringen. Marine ga oss kamp og har ingen grunn til å skamme seg over resultatet, sa Mourinho til BBC radio.

I det 19. minutt fikk Marine-spissen Neil Kengni ballen på egen halvdel og satte fart med en Spurs-spiller på skulderen. Fra 30 meter fyrte han i vei en dupper som Joe Hart lot gå. Ballen smalt i tverrliggeren før en lettet keeper vippet returen til corner.

Brasiliansk målfest

Fire minutter senere scoret PL-laget sitt første mål. En opplagt Dele Alli spilte vegg og la inn mot lengste stolpe. Vinicius var så vidt onside, rundet keeper og banket ballen i mål fra kloss hold.

Etter en halv time gjorde samme mann 2-0. Alli slo et fint innlegg til Matt Doherty, som avsluttet på volley. Keeper Bayleigh Pasaant reddet, men returen gikk rett til Vinicius. Den innleide Benfica-spilleren scoret igjen i tomt mål fra kloss hold.

25-åringen fullførte sitt hattrick i det 37. minutt, igjen etter forarbeid av Alli. Med en følsom avslutning plasserte han ballen utenfor keepers rekkevidde.

Da hadde Lucas Moura allerede gjort 3-0 med et frispark i krysset. Brasilianere scoret altså fire mål i første omgang.

– Jeg er glad på vegne av min venn Vinny. Han blir stadig bedre i engelsk, og jeg hjelper ham. Han jobber hardt, og han fortjente dette, sa Lucas om landsmannen.

Historisk

Alli ble byttet ut etter en drøy time, men mye lettere ble det ikke for vertene da Gareth Bale kom inn. En annen innbytter, 16-årige Devine, gjorde 5-0 da han framspilt av Moura dro av en motspiller og skjøt i mål ved nærmeste stolpe.

– Det var bra for gutten. Vi har greid å gi minutter til flere unggutter denne sesongen. Slikt gir en god følelse for alle i akademiet, sa Mourinho til BBC.

Marine slo sju lag for å ta seg til 3. runde, mens Tottenham i likhet med resten av Premier League-lagene gikk inn i turneringen denne helgen. Aldri før har det vært så stor divisjonsforskjell i en 3.-rundekamp.

– Det ville vært hyggelig å få et mål, men jeg er stolt av gutta. Mourinho og laget hans viste oss respekt, og vi himlet med øynene da vi så hvilke spillere de byttet inn, sa Marine-manager Neil Young til BBC.

Rossett Road er en så beskjeden arena at folk som bor tvers over gata kan se hele banen fra soveromsvinduene. Det var publikumsforbud, men mange så på fra gata.

Klubben solgte virtuelle billetter til cupkampen, og de gjaldt som lodd i en trekning der førstepremien var å være Marine-manager i en kamp. Mourinho kjøpte en av dem. Totalt ble det solgt 20.000 billetter.

(©NTB)

