Snur etter kritikken: Håndball-VM spilles med tomme tribuner

Statsledere og håndballtopper gir etter for protestene.

Arrangøren har tatt en endelig beslutning om å droppe tilskuere på tribunene håndball-VM for herrer i Egypt.

Det skriver det egyptiske vertskapet i en pressemelding søndag. Dermed blir alle VM-kampene likevel spilt i tomme haller.

Organinsasjonskomiteen med IHF-president Hassan Moustafa i spissen satt søndag i møte med Egypts statsminister Mostafa Madbouly og landets sportsminister Ashraf Sobhy. Der skal avgjørelsen ha blitt tatt.

Beslutningen skal være tatt for å vise aktsomhet i kampen mot covid-19-smitte.

Kuvending



- Det blir ingen tilskuere som et tiltak for å sikre at alle involvertes sikkerhet og helse, skriver Det internasjonale håndballforbundet (IHF) i en uttalelse.

Dette skjer bare noen få dager etter at det europeiske håndballspillerforeningen sendte et åpent brev til IHF-president Moustafa, med oppfordring om å spille VM uten tilskuere.

Norge-stjernen Sander Sagosen og TV 2-ekspert Bent Svele er blant dem som har uttalt seg sterkt kritisk til planen om å tillate inntil 3000 tilskuere.

Mandag denne uka var nemlig tonen fra de egyptiske arrangørene en helt annen. Da åpnet de for å fylle 20 prosent av hallkapasiteten under VM-kampene.

- Meningsløst



- I mine øyne er dette meningsløst. Det er trist og de gambler med mesterskapet, bare fordi det er så viktig for Moustafa. De gambler også med all annen håndball. Om en spiller nå trekker med seg smitte inn i laget, kan det gå utover både Champions League-kamper og OL-kvalifiseringen senere i år. Det skal kanskje også spilles et OL. Jeg synes det er rå gambling og det skjønner jeg ingenting av, påpekte Svele i samtale med Nettavisen.

Sagosen omtalte også egypternes oppsiktevekkende plan.

- Jeg synes det er helt pinlig. Slik verden ser ut akkurat nå … Og så skal de ha inn tilskuere. De (Det internasjonale håndballforbundet IHF) tenker mer på økonomi enn på spillernes helse. Jeg synes bare man må erkjenne at det blir for dumt med publikum akkurat nå, sa Sagosen til NTB.

Avgjørelsen er tatt til tross for at arrangørene av VM i Egypt allerede har solgt mange billetter til mesterskapet. De som har kjøpt billetter vil få dekket sine utlegg.

PS: Håndball-VM starter førstkommende onsdag. Norges første kamp i gruppespillet er mot Frankrike torsdag 14. januar.

