Lamar Jackson brøt sluttspillforbannelsen

Etter å ha tapt sine to første sluttspillkamper førte Lamar Jackson sitt Baltimore Ravens til 20-13-seier over Tennessee Titans i NFL-sluttspillet søndag.

Den spektakulære quarterbacken tok NFL med storm i 2018 og ble den yngste i sin posisjon som har startet en sluttspillkamp. Forrige sesong ble han enstemmig kåret til årets spiller (MVP), men begge sesonger ble det tap i første sluttspillrunde. Søndag kvittet 24-åringen seg med spøkelset.

– Det føles bra. Vi visste det ville bli vanskelig, men vi lot oss ikke ryste da de ledet. Endelig fullførte vi, sa Jackson etter å ha løpt med ballen til sammen 136 yards. Hans evne til det skiller ham fra de fleste andre quarterbacker. Han hadde også 179 pasningsyards.

Ravens-forsvaret stoppet hjemmelagets største stjerne, løperback Derrick Henry. Han løp med ballen 18 ganger og greide fattige 40 yards til sammen foran 14.000 skuffede hjemmefans.

Forrykende

En feilpasning fra Jackson til motspiller ga Titans anledning til å ta ledelsen 10-0 i 1. periode, men resten av veien var gjestene best. Jacksons forrykende touchdownløp på 48 yards sørget for balanse i regnskapet. Han har hurtighet som en sprinter og satte fyr på sosiale medier med sitt spill.

Titans hang med helt til sluttminuttene, men da quarterback Ryan Tannehills pasning ble brutt av Ravens-spiller Marcus Peters snaut to minutter før slutt var seieren sikret.

Ravens pådro seg en straff for usportslig oppførsel da mesteparten av laget danset på Titans-logoen midt på banen, men det spilte ingen rolle.

Brady best

Jackson var ikke eneste store quarterback som viste seg fram i helgen. Tom Brady førte lørdag Tampa Bay Buccaneers til lagets første sluttspillseier på 18 år. Washington, som tok seg til sluttspill selv om laget vant bare sju av 16 grunnseriekamper, ble slått 31-23.

Det skulle vært en quarterbackduell med Alex Smith, som har gjort et mirakuløst comeback etter et beinbrudd som krevde 17 operasjoner. En leggskade stoppet Smith, men reserven Taylor Heinicke overgikk forventningene, og Bucs måtte slite for seieren. 43-årige Brady ble eldste quarterback med TD-pasning i en sluttspillkamp. Han brydde seg ikke om at noen var skuffet over spillet.

– Om vi hadde vunnet 100-0 ville utfallet vært det samme. Det som betyr noe er at vi er videre, sa Brady.

Bills og Rams vant

Buffalo Bills og Los Angeles Rams tok seg også til kvartfinale. Josh Allen kastet to touchdownpasninger og løp inn et tredje da Bills vant en sluttspillkamp for første gang på 25 år med 27-24 over Indianapolis Colts.

John Wolford startet for Rams igjen etter å ha fått sin NFL-debut i siste grunnseriekamp, men han måtte ut med skade. Jared Goff overtok og førte Rams til 30-20-seier borte mot Seattle Seahawks.

De to siste kampene i første runde avgjøres natt til mandag norsk tid. De to beste lagene i grunnspillet har walkover til kvartfinalene.

(©NTB)

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021