Vil bruke oljepenger på vaksine: - Oppgaven for norske politikere er å ta vare på den norske befolkningen

Frp vil at Norge brukee oljepenger på å kjøpe flere koronavaksiner.

Frp mener koronavaksineringen går for sent, og at Norge må prøve å få kjøpt flere vaksinedoser på egen hånd. Partiet vil ta initiativ til samtaler om dette i Stortinget.

– Vi er så heldige at vi har et oljefond i Norge, og vi har økonomiske muskler til å kunne bruke i en sånn situasjon, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug til NRK.

Listhaug fremhever at det er mange i Norge som har betalt en utrolig høy pris og viser til eldre, barn, norsk næringsliv og arbeidsplasser som er gått tapt.

– Da er oppgaven for norske politikere å ta vare på den norske befolkningen, og da må vi gjøre det vi kan for å få tak i mer vaksine, raskere, sier Listhaug.

Støre: Regjeringen er bakpå

Ap-leder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre er blant dem som mener koronavvaksineringen i Norge går for tregt. Tirsdag i forrige uke uttalte han følgende i en debatt med Erna Solberg på NRKs Politisk kvarter:

– Jeg konstaterer at vi har fått 50.000 vaksiner i romjula, og til nå har vi satt bare 2.000. Vi har mye å gå på, sa Støre.

– Spørsmålet blir, har vi nok til å kunne vaksinere i det tempoet vi trenger for å få beskyttelsen i befolkningen opp, sa Ap-lederen og viste til at per 4. januar hadde over 40.000 personer fått første vaksinestikk i Danmark.

Per torsdag 7. januar fikk hadde 17.337 personer i Norge fått første dose av koronavaksinen i Norge, ifølge tall fra Folkehelseinstituttets koronavaksineringsprogram.

I 67 kommuner er det ifølge FHI-statistikken foreløpig bare satt mellom 0 og 4 vaksiner. Blant disse er større kommuner som Bodø, Harstad, Kongsvinger, Gjøvik, Elverum, Horten og Verdal.

Norges vaksineavtale med EU



Norge får i dag vaksiner gjennom en avtale med EU, men Frp vil at regjeringen i tillegg må forhandle direkte med produsentene for p gjøre ytterligere innkjøp.

I avtalen med EU ble det fredag 8. januar kjent at Norge kan sikre seg 2 millioner doser fra AstraZeneca før april. Dersom koronavaksinen fra AstraZeneca blir godkjent av EU, vil Norge vil få rundt 2 millioner doser av vaksinen før slutten av mars.

Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström opplyser til NRK at Norge vil motta totalt 2 millioner doser av AstraZeneca- vaksinen i februar og mars.

Dosene kommer i tillegg til vaksinene som kommer fra Pfizer og Moderna.

Men det forutsetter at Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA) godkjenner vaksinen fra AstraZeneca, når de møtes 25. januar.

Fredag ble det også kjent at Norge er sikret 3,6 millioner ekstra Pfizer-doser etter at EU utvidet sin avtale med Pfizer og Biontech. Ifølge VG kan Norge da få 7,2 millioner doser av vaksinen.

Utvidelsen av innkjøpsavtalen med Pfizer og Biontech innebærer at EU dobler tilgangen til den første vaksinen som ble godkjent for bruk i Norge og EU. Norge er omfattet av de samme innkjøpsavtalene EU har inngått med vaksineprodusentene.

