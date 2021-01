Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli

Regjeringen har besluttet å forlenge permitteringsordningen fram til 1. juli.

– Vi kommer til å foreslå å forlenge den perioden du kan stå permittert til 1. juli for dem som ellers ville gått ut av ordningen fordi det har gått ett år, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) til NRK.

– Det gjør vi rett og slett for å sørge for at flere av dem som er permittert, og som etter hvert opplever at jobbene kommer tilbake, ikke faller ut av ordningen, sier han videre.

Rundt 60.000 nordmenn er helt eller delvis permittert som følge av koronapandemien i Norge. Sist sommer ble permitteringsperioden utvidet fra 26 til 52 uker.

Så sent som søndag sa regjeringen at det foreløpig ikke var aktuelt med en forlengelse av ordningen.

– Regjeringen er forberedt på å forhandle om endringer i permitteringsreglene, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB da.

VG meldte søndag at Frp er innstilt på å gå sammen med Ap, Sp og SV for å forlenge permitteringsperioden. Dermed er det flertall på Stortinget for å forlenge permitteringsperioden ut over de 52 ukene som gjelder nå.

