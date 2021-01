Prissjokk på diesel og bensin

Kraftigste prisoppgang på over tre år for diesel og bensin.

Saken oppdateres.

SSBs tall for konsumprisindeksen (KPI) viser en enorm vekst på prisene på diesel og bensin.

Dieselprisen steg 7,7 prosent i forrige måned, mens bensin var oppe 6,5 prosent.

Det er den største oppgangen på mer enn tre år. Vi må tilbake til november 2017 for å finne en oppgang som i det hele tatt ligner. Da steg dieselprisen 8,6 prosent og diesel 5,1 prosent i løpet av en måned.

Prisveksten på drivstoff må ses i sammenheng med den stabile veksten for energiprisene. Et fat brentolje har for eksempel steget fra 41 dollar for tre måneder siden til 55 dollar mandag morgen. Den overraskende avtalen i oljekartellet OPEC+ kan sørge for at oljeprisen stiger ytterligere fremover.

Konsumprisindeksen viser endringer i prisene på varer og tjenester som husholdningene kjøper.

Les mer: Oljeprisen stiger etter forbløffende løfte: – Det er nesten for godt til å være sant!

Stor prisøkning på strøm

Fra november til desember 2020 økte KPI med 0,4 prosent.

Elektrisitet inkludert nettleie var den største bidragsyteren til oppgangen, med en prisøkning på 17,2 prosent.

Drivstoff og smøremidler viste også økte priser i desember, med en oppgang på 6,6 prosent. I tillegg steg prisene på møbler, samt innrednings- og dekorasjonsartikler etter omfattende salgsaktivitet i november.

I motsatt retning trakk prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer.

Fra november til desember ble det målt en sesongmessig prisnedgang som må ses i sammenheng med tilbudsaktivitet rundt jul, som bidro til et samlet fall på 2,6 prosent.

Les også: Kronen rett til værs: Mot prisfest for norske Apple- og Tesla-fans

Reklame Fem populære vinterjakker du får på salg nå