Forskere i ny studie: Så lenge er du immun mot koronaviruset

- Det er veldig positivt.

Siden pandemien brøt ut i mars i fjor, har over 90 millioner mennesker blitt smittet med koronavirus, ifølge ferske tall fra worldometers. Men mange fagfolk har hevdet at mørketallene er store, så med stor sannsynlighet er smittetallene en god del høyere.

De aller, aller fleste blir friske etter å ha utviklet sykdommen covid-19, men det store spørsmålet er hvor lenge man har antistoffer og dermed har opparbeidet seg immunitet.

Minst seks måneder

Tidligere studier har vist at man har immunitet i alt ifra tre til ni måneder, ifølge en artikkel fra FHI i slutten av november. Hovedfunnet fra artikkelen er det er svært sjelden at man blir smittet igjen innen tre måneder etter å ha hatt covid-19, men at det også er sjelden at man blir smittet på nytt fra seks til ni måneder.

«Fortsatt er reinfeksjon av SARS-CoV-2 sjelden, og det er rimelig å anta at man i de fleste tilfeller har en vedvarende immunitet mot sykdom også over 6 måneder, men vi trenger mer kunnskap for å bedre forstå immunologien ved SARS-CoV-2-infeksjoner og hvor lenge beskyttelsen varer», står det å lese i artikkelen.

- Utrolig spennende

Nylig ble det gjennomført en studie USA som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Science, hvor amerikanske forskere studerte flere ulike komponenter av immunforsvaret hos mer enn 180 personer som har blitt friske etter å ha hatt sykdommen covid-19. De aller fleste av disse personene skal ha hatt milde symptomer da de var syke, skriver Sveriges Radio.

- Jeg synes at studien er utrolig spennende. Den er gjort av en av de beste forskergrupper innen immunitet og T-celler. Det som er interessant er at man har sett på forskjellige komponenter i immunforsvaret, og ikke bare antistoffer, sier spesialist og forsker ved Danderyds Sjukhus, Charlotte Thålin, til Sveriges Radio.

Antistofffer mot viruset, såkalte B-celler, og to ulike typer av såkalte T-celler ble analysert. Kroppens T-celler er et annet forsvarsnivå som ødelegger virusinfiserte celler. I resultatene blant den gruppen man fulgte lengst, fant man ut at antistoffer og immunitet fortsatt var i kroppen etter åtte måneder.

- Man kunne se alle tre komponenter i immunforsvaret etter åtte måneder, og det er veldig positivt, forteller forskeren.

Vaksine-kritikk

Det er imidlertid gjennom vaksiner verdens befolkning skal sikre seg flokkimmunitet, som gjør at koronaviruset ikke lenger er en trussel og vi kan få tilbake normaliteten i hverdagen. I Norge kom vi i gang med vaksinering av egen befolkning i romjulen, men allerede etter to uker er det en del kritiske røster som mener at ting går for sakte.

- Jeg konstaterer at vi har fått 50.000 vaksiner i romjula, og til nå har vi satt bare 2.000. Vi har mye å gå på, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i starten av januar i en debatt med Erna Solberg på NRKs Politisk kvarter.

- Spørsmålet blir, har vi nok til å kunne vaksinere i det tempoet vi trenger for å få beskyttelsen i befolkningen opp, la Ap-lederen til, og viste til at per 4. januar hadde over 40.000 personer fått første vaksinestikk i Danmark.

Frp har også kommet med kritikk mot regjeringen, og er helt klar på at Norge må åpne pengesekken for å skaffe seg flere koronavaksiner. Frps nestleder Sylvi Listhaug fremhever at det er mange i Norge som har betalt en utrolig høy pris, og viser til eldre, barn, norsk næringsliv og arbeidsplasser som er gått tapt.

- Vi er så heldige at vi har et oljefond i Norge, og vi har økonomiske muskler til å kunne bruke i en sånn situasjon. Da er oppgaven for norske politikere å ta vare på den norske befolkningen, og da må vi gjøre det vi kan for å få tak i mer vaksine, raskere, sier Listhaug til NRK.

