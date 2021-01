Lover krig mot de som strømmer ulovlig: - Jeg har en overraskelse til dere i år

I 2014 måtte én person ut med over 100.000 kroner i bøter og saksomkostninger for å ha strømmet ulovlig. Nå varsler organisasjonen nye grep mot nettpirater.

De fleste som er interessert i sport har fått merke det de siste årene. Det er dyrt å få direktesendt sport inn i stua, dersom du vil ha et bredt utvalg.

De økende prisene får mange til å søke etter alternative strømmer på nett, selv om det er ulovlig.

McGregor-kamp skaper stor interesse

Foran Conor McGregors comeback neste helg lover UFC-president Dana White at han og MMA-organisasjonen kommer til å slå knallhardt ned på piratstrømming i år.

UFC-presidenten la forrige uke ut en promovideo foran møtet mellom McGregor og Dustin Poirier, hvorpå en bruker kommenterte følgende:

«Gleder meg til å piratstrømme dritten ut av denne. Takk, Dana. Jeg gleder meg.»

White, som har 5,6 millioner følgere på Instagram og 4500 kommentarer på innlegget, tok seg tid til å svare nettopp denne brukeren.

«Og jeg gleder meg til å ta deg. Jeg har en overraskelse til dere jævler i år.», svarte White.

Alle UFCs pay-per-view-stevner starter med en advarsel om at brudd på opphavretten blir etterforsket og kan straffes med opptil fem års fengsel og bøter på opptil 250.000 dollar.

Ifølge Torrentfreak lyktes UFC i 2012 med å stenge nettsiden cagewatcher.eu, som tilbydde sine brukere ulovlige strømmer. UFC skal ha fått tak i nettsidens brukerdatabase, inkludert epost-adresser, IP-adresser og brukernavn. Det endte med at én av brukerne ble saksøkt og måtte ut med 12.000 dollar, inkludert saksomkostninger.

I samme artikkel konkluderes det med at UFC trolig har muligheten til å skaffe informasjonen de trenger om individuelle pirater, men kostnaden vil trolig være så stor at det ikke vil lønne seg.

I den norske åndsverkloven står det følgende om ulovlig strømming:

Det er ikke tillatt å strømme eller på annen måte bruke åndsverk som åpenbart i strid med denne loven er gjort tilgjengelig for allmennheten på Internett eller annet elektronisk kommunikasjonsnett når bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade opphavers økonomiske interesser i vesentlig grad. Vederlag og erstatning etter § 81 kan bare ilegges ved forsettlig overtredelse av bestemmelsen i dette ledd.

I paragraf 81 heter det at man vil måtte betale et «rimelig» vederlag for bruken, erstatning for skade og for eventuell vinning du har fått fra å dele eller bruke innholdet.

Blir pay-per-view i Norge

Norske seere kan bestille Poirier vs. McGregor 2 på Viaplay, som pay-per-view. Prisen blir 499 kroner. Stevnets hovedattraksjon går i buret rundt 06.00 søndag morgen.

Alle øvrige UFC-stevner kan sees med et vanlig Viaplay-abonnement, men McGregors kamper har siden januar 2020 blitt satt som pay-per-view.

I USA satte ESPN nylig opp prisen på UFC-pay-per-views med fem dollar til 69,99 - rundt 600 kroner. Prisen kommer i tillegg til et vanlig abonnement på ESPN +, som koster 100 kroner i måneden.

Conor McGregors UFC-kamper har de siste årene snittet på rundt 1,3 millioner pay-per-view-salg i Nord-Amerika. Kampen mot Khabib Nurmagomedov i oktober 2018 satte UFC-rekord med ca 2,4 millioner salg.

