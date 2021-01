Meteorologen advarer: - Det er viktig å være ekstra oppmerksom

Underkjølt regn skaper hodebry.

Selv om mange starter nok en uke med hjemmekontor, er det fortsatt mange bilister på veiene. Og for bilistene i Agder og Viken har det vært utfordrende trafikkforhold i morgentimene. Øst politidistrikt og Agder politidistrikt har allerede hatt hendene fulle på starten av uka.

- OBS! Det er svært glatt på strekningen og det anmodes om å kjøre forsiktig og etter forholdene. Vegtrafikksentralen er varslet og strøbil er på vei, skrev Øst politidistrikt på Twitter, like etter klokken 08.00.

På samme tidspunkt var Agder politidistrikt ute med følgende advarsel til lokalbefolkningen.

- Agder. Politiet har fått mange meldinger om utforkjøringer i hele distriktet i morgentimene. Svært glatte kjøreforhold. Ber publikum om å være forsiktig langs veien.

Farevarsel



Meteorologisk institutt gikk derfor ut med et farevarsel i 10-tiden mandag.

- Det er lokale problemer med regn som fryser på bakken i Agder, og det er derfor ute gult farevarsel fram til i ettermiddag. Også sør for Oslo kan det være glatt. Kjør etter forholdene, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

- Det var på sitt verste i morgentimene, og faren er på vei til å avta. Men det er fortsatt glatt og det er viktig å være ekstra oppmerksom. Vi har satt farevarselet i Agder og Østfold, først og fremst, til klokken 15.00 mandag ettermiddag. Det blir oppholdsvær utover ettermiddagen, men det er fortsatt viktig å ha i bakhodet at det kan fortsatt være glatt i kveld, sier vakthavende statsmeteorolog, Pernille Borander, til Nettavisen.

- Sultefôret på snø

Nordover meldes det om kalde temperaturer og godt med vind, og oppfordringen er klar hvis man skal holde seg ute i et lengre tidsrom.

- Vi vil ikke komme med noe farevarsel, men det vil blåse godt. Det blir kuling og en kald vind som vil føles godt. I Nordland er det meldt minus 5-6 grader, men det blir enda kaldere i innlandet. Og med frisk bris vil temperaturen føles nesten ti grader kaldere. Hvis det blir minus 10, vil det føles som minus 20, forteller Borander.

Det er imidlertid én ting hun gleder seg veldig til, noe hun tror mange andre i Nord-Norge gjør også.

- Tro det eller ei, men vi er sûlteforet på snø i Nord-Norge. Den største nyheten i Nord-Norge er at det kommer snø utover uka. Jeg sitter her i Tromsø, og vi fant ut i dag at det kun har skjedd to ganger tidligere at det ikke har vært snø den 11. januar. Det var i 2006 og 1929, så dette er sjelden vare, sier statsmeteorologen.

