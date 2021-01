Tysk oppvask i VM-oppkjøringen etter podkast-angrep på lagkamerater

Den tyske VM-troppen i håndball har mer å tenke på enn kampene etter et utbrudd fra lagets stjernekeeper Andreas Wolff.

Det var i en podkast med egen klubb (Rhein-Neckar Löwen) Wolff nylig uttalte seg svært kritisk mot tre Kiel-spillere.

Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler og Steffen Weinhold meldte tidlig forfall til VM på grunn av viruspandemien.

– Jeg skjønner at spillere kan være bekymret for helsen i disse tider. De kan farte rundt og spille Champions League, men ikke VM der smittevernreglene er enda strengere. Det er jeg veldig kritisk til. Og jeg ser heller ikke at spillere fra andre nasjoner blir hjemme, sa Wolff.

Flere sentrale tyske profiler har takket nei til VM selv om de ikke er skadde.

– Dette forstyrrer oppladningen vår, sa Tysklands islandske trener Alfreð Gíslason for noen dager siden.

Tyskerne hadde tross de interne uenighetene ingen problemer med å slå Østerrike (i Norges VM-gruppe) 34-20 i en EM-kvalkamp søndag. Det resultatet kan indikere at de norske gutta har lite å frykte fra østerrikerne i verdensmesterskapet.

Norge kan tidligst møte Tyskland i kvartfinalen i VM.

