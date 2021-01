Eksperter slår Ødegaard-alarm. Men Solbakken har bitt seg merke i noe som lover godt

Ekspertene er klare på at Ødegaards manglende tillit i Real Madrid er kritisk, men landslagssjef Ståle Solbakken tar det hele med ro.

Den spanske storavisen Marca har mandag et oppslag om Martin Ødegaards problematiske situasjon i Real Madrid.

Alt har nemlig ikke gått helt på skinner for drammenseren etter han ble hentet tilbake til Real Madrid i sommer.

22-åringen har vært mye skadeplaget, og det har bare blitt ni kamper for den spanske storklubben så langt denne sesongen, fem av de som innbytter.

Solbakken ikke bekymret

I løpet av de siste kampene til Real Madrid har midlertid Ødegaard vært skadefri og klar for spill. Men nordmannen har knapt fått spille.

Ett innhopp og fem minutter spilletid er fasiten på de siste fem kampene.

Men Norges nye landslagssjef lar seg likevel ikke stresse over at Martin Ødegaard ikke har fått mye spilletid den siste tiden.

Ståle Solbakken tror nemlig det venter flere muligheter for Ødegaard i tiden som kommer.

- Jeg tenker at det kommer til å lysne nå med Champions League og når Copa del Rey starter. Da blir det mange flere kamper og da tror jeg helt sikkert han får mye mer spilletid også, sier Solbakken til Nettavisen.

Ødegaard har slitt stort med skader det første halvåret i Madrid. Hele ni kamper har 22-åringen misset som følge av skadeproblemer.

Solbakken tror imidlertid ikke at det har satt noen brems for utviklingen til drammenseren.

- Det tror jeg ikke har noe å si. Hvis han får spilletid nå og greier å holde seg skadefri, så tror jeg det er uproblematisk. Skader skjer stort sett alle spillere. Haaland har jo vært ute en måned nå, så det der bekymrer meg ikke noe. Det skal gå bra, sier landslagssjefen.

- Nå er han langt unna

Fotballekspert og kommentator for TV 2, Simen Stamsø Møller, er ikke like positiv som landslagssjefen over Ødegaards situasjon i den spanske hovedstaden.

Stamsø Møller kommenterte Real Madrids kamp mot Osasuna på lørdag, og mener det er oppsiktsvekkende at Ødegaard ikke fikk sjansen i den kampen.

- Nå er han plutselig veldig langt ute. Jeg synes egentlig den kampen sist mot Osasuna, og hvordan den utviklet seg, bekreftet at han helt tydelig ikke sees på som viktig akkurat nå. Hvis de trenger Ødegaard, så er det til sånne kamper som det der, sier Stamsø Møller til Nettavisen.

Real Madrid spilte 0-0 mot bunnlaget Osasuna på bortebane, og storklubben slet med å skape sjanser mot et lag som la seg bakpå.

Til tross for dette ble Ødegaard aldri byttet inn.

- Det er første gang jeg virkelig har tenkt at nå er han langt unna, fordi det var det motsatte av en tillitserklæring å bli sittende på benken i en sånn type kamp hvor Real Madrid var langt unna sitt beste og trengte de kvalitetene han virkelig har, mener Stamsø Møller.

Får kritikk i spansk storavis



Storavisen Marca deler imidlertid ikke Solbakkens syn på Ødegaards situasjon i Real Madrid.

Avisen skriver at Ødegaard nå har blitt en perifer spiller, på grunn av hans manglende spilletid.

- Han har gått fra å være en revolusjon i La Liga til å bli Real Madrids sjettevalg på midtbanen, skriver avisen i en artikkel mandag, ført i pennen av journalisten Jose Felix Diaz.

Simen Stamsø Møller tror at grunnen til at Ødegaard har havnet ute i kulden i Madrid, rett og slett er at Zidane mener han ikke er eller har vært god nok akkurat nå.

- Jeg kan ikke se på det på noen som helst annen måte enn at det skyldes det. Skader og småskader har dessverre vært en del av det siste året hans, men likevel så bryr ikke en trener seg om en liten plage hos en spiller hvis han mener at han er god nok og mener han kan gjøre en forskjell, sier han og fortsetter:

- Akkurat nå så tror jeg at Zidane tenker at andre spillere gir han mer. Og det overrasker meg veldig egentlig, ettersom Ødegaard var den eneste spilleren Real Madrid hentet inn i sommer, sier Stamsø Møller.

Fotballeksperten mener det begynner å haste for Ødegaard snart, om situasjonen ikke endrer seg.

- Det kan ikke se sånn ut lenge. Hvis det blir sånn som det er nå i flere måneder, så stopper utviklingen hans. Det har vi sett hos mange spillere i Real Madrid, hvis man ikke får tillit så er det veldig lett å bli glemt. Både utviklingen stopper opp og selvtilliten som han hatt en etter en veldig god tid i Real Sociedad forsvinner etter hvert, tror Stamsø Møller.

- Han kan bedre

Selv om Ødegaard har slitt med spilletiden den siste tiden har nordmannen fått noen sjanser av Zidane denne sesongen.

I sesongens to første La Liga-kamper spilte Ødegaard fra start. I slutten av november fikk han også sjansen fra start i tre kamper, blant annet i en viktig kamp mot Inter i Champions League.

Ståle Solbakken synes absolutt at Ødegaard ikke har gjort seg bort når han først har fått sjansen.

- Det har vært okey. Han tar stadig steg, og så er det sånn at han spiller for et av verdens største lag og det er mange som kjemper om spilletid og posisjoner på banen. Jeg synes han virker sterkere og mentalt sterkere, nå handler det bare om å få regelmessig spilletid, så skal det her gå bra tror jeg, sier landslagssjefen.

Stamsø Møller er enig med Solbakken i at det Ødegaard har levert har vært ok, men han synes 22-åringen er nødt til å ta litt større sjanser når han får muligheten.

- Foreløpig synes jeg vi har sett han for sjeldent prøve på ting med høy vanskelighetsgrad når han har fått sjansen. De råeste pasningene, de vanskeligste tingene å gjøre på en fotballbane, og det fikk han til i Real Sociedad når han turte, men det har han ikke gjort så ofte ennå i Real Madrid. Han spiller litt for sikkert. Han kan enda bedre, mener TV 2 sin fotballekspert.

Stamsø Møller savner energien Ødegaard hadde for Real Sociedad forrige sesong, og mener 22-åringen må by litt mer på seg selv.

Men selv om det har gått trått i starten i Real Madrid tror ikke Stamsø Møller at et utlån tilbake til Real Sociedad er aktuelt. Han påpeker hvor fort det kan snu i fotballen, og at Ødegaard vet det bedre enn de fleste på sin alder.

Likevel er han klar på at Ødegaard sin situasjon i spansk fotball har endret seg drastisk det siste året.

- Han var den de aller fleste snakket om i Spania for ett år siden, og nå ser vi han ikke og det er litt kritisk.

Real Madrids neste kamper:

14/1 Real Madrid - Athletic Bilbao (Spansk supercup, semifinale)

17/1 Eventuell finale mot Barcelona/ Real Sociedad (Spansk supercup)

20/1 CD Alcoyano - Real Madrid (Copa del Rey)

23/1 Alaves - Real Madrid (La Liga)

31/1 Real Madrid - Levante (La Liga)

