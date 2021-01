Paven endrer kirkeloven for å gi kvinner litt flere rettigheter

Kvinner kan fortsatt ikke bli prester i Den katolske kirke, men pave Frans fastslår at de kan bidra med både lesing og andre ting under messen.

Paven har nå endret kirkeloven for å formalisere det som i mange deler av verden allerede er praksis: At kvinner kan lese fra Bibelen og fungere som kirketjenere ved alteret.

Tidligere var slike roller forbeholdt menn, selv om det ble gjort enkelte unntak.

Paven sier han har gjort endringene for å øke anerkjennelsen av den viktige innsatsen til kirkens kvinner.

Paven er under press for å åpne for at kvinner kan bli ordinert til roller som gjør at de kan utføre samme funksjoner som prester, deriblant vielser, dåp og begravelser. Foreløpig er dette forbeholdt menn.

