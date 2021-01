Oslo Høyres gruppeleder: – Jeg trekker meg

Gruppeleder Øystein Sundelin trekker seg, melder Dagbladet.

Den siste uken har det vært bråk i Oslo Høyre, og bystyregruppen har erklært mistillit mot gruppeleder Øystein Sundelin. Nå melder han at han trekker seg.

– Jeg har vært langt nede, sier han til Dagbladet.

Fredag kom det frem at Oslo Høyre ønsket å vrake sin egen gruppeleder. Begrunnelsen var «uheldige hendelser» som skal ha ødelagt tilliten internt i partiet.

Av 33 bystyremedlemmer var det 20 som hadde signert på mistillitsforslaget. I kveld skulle bystyregruppen avgjøre saken. Men på forhånd går Sundelin ut og trekker seg.

– Jeg trekker meg. Jeg vil at Oslo Høyre skal ha en åpen og god diskusjon som fordrer at jeg nå setter partiet først og tar mitt navn bort fra bordet. Det er av respekt for Oslo Høyre som har gitt meg så mange muligheter over mange år, sier han til Dagbladet.

I begrunnelsen forteller Sundelin at det er av hensyn til partiet han velger å trekke seg.

– Når jeg ser mediedekningen som blir av sånne prosesser, så lider jeg med partiet jeg har brukt all min tid på i 15 år. Hvis jeg kan jeg sette en stopper for det, så gjør jeg det. Nå kan gruppen har en lederdiskusjon basert på at mitt navn ikke er en del av lederdiskusjonen, sier han.

Det er nestleder i bystyregruppen Anne Haabeth Rygg som nå vil overta vervet etter Sundelin.

