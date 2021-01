Solskjær: – Ingen husker januar-tabellen

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vil toppe tabellen med poeng borte mot Burnley onsdag. Manageren er mer opptatt av utviklingen av laget.

United har alle tiders mulighet til å toppe tabellen inn mot søndagens storoppgjør borte mot tittelforsvarer og erkerival Liverpool. Det sier noe om hvor langt Solskjærs lag er kommet siden tilsvarende tidspunkt i fjor.

Nordmannen ønsker framfor alt å etablere seg blant topp 4 i Premier League og være en tittelutfordrer hvert år. Å snakke om gull denne sesongen vil han ikke gjøre ennå.

– Vi er i en bedre situasjon enn på samme tid i fjor. Vi har vunnet flere kamper, scoret flere mål og spilt bedre fotball. Men ingen husker januar-tabellen, sa Solskjær på mandagens pressekonferanse foran Burnley-møtet.

– For oss handler det om å utvikle og forbedre dette laget. Vi har vist igjen at vi kan slå tilbake fra et dårlig resultat (0-2 mot Manchester City onsdag). Karene som spilte FA-cupkampen i helgen (Watford, 1-0) viste en god innstilling og kvalitet.

Åpent

Så langt har ingen lag klart å koble et ordentlig grep på tabelltoppen slik Liverpool klarte sist sesong. Det åpner opp for flere, og Solskjær sier det er en annen tid enn da han selv spilte for klubben.

– Da var vi skuffet om vi ikke vant ligaen. Vi havnet på 3.-plass én gang. Da var det slik at om du hadde en god sesong, vant du. Hadde du en dårlig sesong, ble du nummer to eller tre. Nå er det flere lag som kan utfordre om tittelen og se på seg selv som utfordrere, sier han.

– Som supporter er det mer interessant med flere lag rundt hverandre enn som sist sesong, da ett lag stakk av.

United vant sist ligaen i 2013 og har ikke vært en reell tittelkandidat siden.

– Siden Sir Alex (Ferguson) ga seg, har vi hatt alle plasseringer mellom 2 og 7. Det er viktig for oss å etablere oss i topp fire. Det har vi bare gjort tre ganger siden Sir Alex dro. Om vi kan gjør det, og forbedre 3.-plassen vår fra forrige sesong, er det bra, sier han.

Frisk tropp

United reiser til bortekampen mot Burnley som favoritt selv om Sean Dyches mannskap har fått bedre flyt på ting i det siste. Ti poeng på de siste fire kampene forteller om et Burnley-lag i framgang.

Men Solskjærs lag har ikke tapt i ligaen siden 1. november. En vrien sesongstart er snudd til kamp om serietittelen.

– Vi må være aggressive, gå inn i hver kamp med ydmykhet, jobbe hardt og ikke tro at du har klart det selv om du nærmer deg toppen. Men gruppementaliteten blir bedre hele tiden, sier han om laget.

Solskjær hadde også godt nytt å melde om spillersituasjonen. Det har vært usikkerhet rundt Eric Bailly, Victor Lindelöf, Paul Pogba og Luke Shaw.

– Alle trente i dag. Eric og Paul gjennomførte ikke alt, men Luke og Victor var med på hele økta. Så jeg bør ha en bra gjeng med spillere å velge mellom. La oss se hvordan det ser ut i morgen.

