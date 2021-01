Utdyper kritikken mot NRK.

Etter at Fredrik Solvang valgte å stenge Twitter-kontoen sin i helgen mottok NRK-programlederen mange støtteerklæringer på sin Facebook-side. Samtidig satt Tore Sinding Bekkedal på Twitter, og mottok meldinger av en helt annen sort, etter å ha blitt anklaget på direktemelding av Solvang for å ha «dratt Utøya-kortet». Meldingen ble etter hvert offentliggjort.

– For en patetisk mann du er, skriver en.

– Utøya? Jeez, skriver en annen.

– Du er en kjerring. En ryggløs mannskjit. Femidott som garantert bruker tampong. Dra utøya-kortet nå din fjott, skriver en tredje.

Her kan du se et klipp fra Debatten, der Kristjànsson og Lurås var gjester:



- Ti års erfaring

Dette er en fortelling om to virkeligheter, skriver Bekkedal i sin Twitter-feed og poster et bilde som sammenligner kommentarer til henholdsvis Solvang og han selv. Da Nettavisen på nytt tar kontakt med ham mandag ettermiddag har han tatt en dag fri fra jobben etter at hele helgen har tappet ham for krefter etter denne saken.

– Jeg har ti års erfaring med dette her. Det er en type situasjon der man enten synker eller må svømme, og jeg har etter hvert lært meg å svømme i dette drittet, sier Bekkedal til Nettavisen.

Han forklarer at han ikke synes det ville vært riktig hvis han ble skremt til stillhet, og at denne typen sjikane ikke lengre går inn på ham. Helgens hendelser har samtidig vært en ny opplevelse.

– Det som har vært nytt for meg har vært å se hvordan noen med makt kan forsøke å komme unna med dette på den måten, ved å presentere et uærlig narrativ, sier Bekkedal.

Han er lokallagssekretær i Arbeiderpartiet, men sier han ikke har verken ambisjoner eller ønsker om å bli folkevalgt.

– Jeg fører referater for styremøter. Så sånn sett er jeg politisk aktiv, men jeg er først og fremst en datanerd som savner å kode akkurat nå, sier Bekkedal og ler litt.

Ikke mulig å se

Nøyaktig hva som ble skrevet på Twitter fra Solvang og andre brukere er vanskelig å bli helt klok på, ettersom Solvang har deaktivert kontoen sin. Dermed er ikke lenger hans innlegg mulig å se.

Måten Solvang har håndtert dette på er opprørende, sier Bekkedal:

– Kan du forstå et sekund hvordan det føles å se Fredrik Solvang sin totalt uærlige gjenfortelling av hendelsesforløpet på sin Facebook-side, og lese kommentarer fra til og med fra nære venner som jeg overlevde Utøya sammen med, som gir han en klapp på skulderen?, spør Bekkedal.

Friske meninger: Er du programleder eller privatperson, Fredrik Solvang?

– Han burde stått for det han skrev og beklaget som en voksen person, heller enn å stikke av og fortelle sin fantasifulle versjon til et lukket selskap av Norges mektigste, inkludert å lyve om at han har beklaget til meg.

Beklaget i tweet

Bekkedal sier han fremdeles ikke har mottatt en unnskyldning direkte fra Solvang. I versjonen Solvang la ut på Facebook kvelden 9. januar redigerte programlederen inn følgende, en drøy time etter publisering:

– Jeg beklager oppriktig til alle Utøya-ofre for at jeg i en privat samtale svarte «Å dra Utøya-kortet er drøyt». Det var et ufølsomt og ubetenksomt ordvalg, som jeg er lei meg for og som du kan lese mer om her.

Bekkedal tror ikke det var et tilfeldig tidspunkt Solvang forsvant fra Twitter på:

– Alle forstår at offentlige personer på Twitter får mye tull, men han har vært aktiv der i årevis, og så får han rent tilfeldigvis nok rett etter vår samtale stiller ham i et dårlig lys?, spør Bekkedal.

På Facebook-siden til Solvang er det kun lov for hans egne venner å kommentere. Bekkedal har brukt helgen og mandagen på å forsøke og samle sammen trådene, og deretter gjenfortalt sin kronologiske opplevelse av historien i en egen Twitter-tråd som du kan lese her.

Til Nettavisen oppsummerer han det hele slik:

– Hele grunnen til at denne krangelen oppsto var jo at Helge Lurås var i Debatten, i en tid der vår viktigste alliertes folkeforsamling blir beleiret av voldelige demonstranter, i den enormt ladede, vanskelige og farlige historiske situasjonen - så blir NRK1 brukt til å fremstille en ren løgn, sier Bekkedal til Nettavisen.

Lurås og Kristjánsson

Løgnen han sikter til er at Lurås hevdet at Washington Post hadde rapportert at den voldelige mobben som tok seg inn i Kongressen i Washington D.C. mens presidentvalget offisielt skulle godkjennes og Demokratenes Jo Biden formelt skulle utnevnes som den neste presidenten i USA, egentlig var venstreekstremister. I virkeligheten var det den konservative avisen Washington Times som hadde rapportert om dette - en sak som avisen senere trakk tilbake.

Bekkedal sier til Nettavisen at han ikke syns det gir mening at Debatten inviterte Lurås og Mímir Kristjánsson til å debattere mot hverandre.

– Det står om demokratiet vårt, det var poenget mitt til Solvang. Han bør ikke stå der som en nøytral moderator mellom to ytterpunkter. Det han selv må gjøre er å anse seg selv som en opponent til Lurås. Fordi det Lurås representerer er en fiendtlighet mot demokratiet. Verdien av sannheten er et lastbærende prinsipp for demokratiet. Når verdien av sannhet eroderes, så eroderer man også grunnlaget for demokratiske institusjoner. Man eroderer valg. Man eroderer så mye av det vi trenger for å kunne navigere våre politiske uenigheter uten vold, mener Bekkedal.

– Derfor er det ikke slik at Mimir Kristjansson, fordi han er på venstresiden, er motvekten til Lurås fordi han er er på høyresiden. Fredrik Solvang må se seg selv som opponenten til Lurås. Solvang er en representant for et seriøst, redaktørstyrt medie, som er medlem i redaktørforeningen, som følger Vær Varsom-plakaten - de må seg selv som opponenten til strømninger i samfunnet, som for eksempel Resett representerer. Når Lurås får stå der, i et selskap han overhodet ikke hører hjemme i, ved siden av utenriksministeren, og opposisjonslederen. Altså, mannen er jo en blogger!? Hvorfor i alle dager får han stå i det selskapet og fremføre ren løgn? Det gir ham en prominens, og en autoritet, som ingenting, ingen meritter ved det hans virksomhet eller posisjon i samfunnet, tilsier at han skal ha.

Nettavisen har tatt kontakt med Lurås, som besvarer kritikken slik:

– Kampanjen for å utestenge meg og Resett fra å komme til orde på NRK er absurd og avslører det udemokratiske sinnelaget bak. Uten debatt, intet demokrati. Det er det dessverre blitt nødvendig å påpeke tydeligere, skriver Lurås.

– Jeg håper

Hovedkritikken mot NRK fra Bekkedal er denne:

– Gang på gang på gang så klarer ikke NRK å verken se faren i det de gjør, eller se konsekvensen av det de gjør, og når jeg har opplevd den på kroppen, så må jeg si ifra. Dette er uansvarlig, det står om liv!

– Tror du at dette får noen konsekvenser for hvem NRK inviterer til Debatten?

– Jeg håper mot håp. Jeg gjør det. Opplevelsen etter Utøya har gjort det vanskelig for meg å ha noe tillit eller forhåpninger om at dette vil bli konfrontert ordentlig, og at pressen vil vise den ansvarligheten og varsomheten som trengs, sier Bekkedal.

– Du skrev den direktemeldingen til Solvang i affekt?

– Ja, det gjorde jeg absolutt, ellers ville jeg ikke bannet, men jeg føler ikke at det er en affekt som skal undergrave poenget mitt. Når ble pressen ikke interessert i en human interest-story?

Selv om Bekkedal forteller sin egen opplevelse fra denne helgen, ser han et paradoks, sammenlignet med den gangen han og andre som overlevde Utøya ble dratt inn i medienes søkelys:

– Vi ble jo dratt ut for den ene historien etter den andre, også plutselig når det ikke passer narrativet - at vi blir opprørte - da er det en annen sak? Det synes jeg blir feil.

Får støtte

– Det som frustrerer meg mest er å bli fremstilt som en cancel culture-venstreside-fyr. Jeg ønsker jo ikke Solvang av skjermen fordi han har sagt noe som støter meg eller fordi han har invitert noen som jeg ikke liker. Jeg ønsker at Solvang skal ta til seg kritikken over at han ikke lyktes på den sendingen, med tanke på å ha Lurås i sendingen på en god måte. Fasiten er at sistnevnte fikk fremføre en løgn i dette dramatiske, historiske øyeblikket, uimotsagt, sier Bekkedal.

En rekke kjente personer har reagert på saken. Arbeiderparti-veteran Pål Hafstad Thorsen skriver i en lengre Twitter-tråd at han er opprørt over hva Bekkedal har opplevd, og at «det er en ganske sterk markering av makt du utøver når du stenger Twitter-profilen, forlater debatten der og benytter Facebook til å ta regien og få vinklet den inn på et spor og miljø du selv tydeligvis trives bedre i». Innlegget hans er sitert av blant andre BT-kommentator Morten Myksvoll, bystyrepolitiker Eivind Trædal og Sondre Lerche.

Fikk kritikk

Mandag ble det kjent at Kringkastingsrådet har mottatt flere klager etter Debatten-sendingen torsdag 7. januar.

Nettavisen har tatt kontakt med redaktør for programmet, Knut Magnus Berge, for å få svar på noen spørsmål.

– Vil dere fortsette å invitere Resett inn i Debatten?

– Det er mange år siden Helge Lurås var gjest i Debatten sist, vi har ingen konkrete planer om å invitere han igjen. Dette handler om ulike syn på hvordan en møter dette tankegodset. Vi mener at det i en debatt som handlet om hvordan norsk offentlighet har forhold seg til Trump, var riktig å konfrontere Resett, fordi mange norske Trump-tilhengere har funnet en arena der, svarer Berge til Nettavisen.

– Hva tenker du om at Lurås brukte sendetiden sin i Debatten på å fremlegge en påstand som ikke er sann?

– Om du sikter til konspirasjonsteorien rundt Antifa, ble det referert til Washington Post i en ordveksling der det riktige skulle vært konservative Washington Times. Jeg tror det er en viss forståelse for at denne typen feil kan skje i direktesendinger. Og det er vanskelig å kunne kreve av en programleder at han skal ha oversikt over all dekning gjennom sin research, slik at han skal kunne avsløre denne gale kildehenvisningen på direkten.

– Solvang blir anklaget for å forlate debatten på Twitter og benytte Facebook til å få vinklet den inn på et spor og miljø han selv trives bedre. Hva tenker du om det?

– Fredrik har forklart at han deaktiverte sin Twitter-konto fordi han synes totalen av kritikk ble for mye, ikke på grunn av enkeltpersoner. Det må være et legitimt valg. Så tenker jeg det også må være greit å beklage - når det er på sin plass. Som han har gjort gjentatte ganger, avslutter Berge.

Maktbalanse

Prodekan og professor i medievitenskap ved UiO, Gunn Enli, sier til Nettavisen at debatten på Twitter ofte kan være preget av at for eksempel en programleder som Solvang sitter på mer makt, gjennom at man har flere følgere:

– Ja, det er en maktubalanse - en asymmetri i makt - det er det. Twitter er jo hierarkisk bygd opp. Du får høyere status jo flere følgere du har, og jo høyere aktivitet man har, som for eksempel retweets og kommentarer.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Solvang personlig, men ikke lyktes.

