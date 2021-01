Historisk høy oppslutning om å avsette Donald Trump

Det har aldri vært så høy oppslutning blant det amerikanske folket om å avsette en president som det er nå.

Det viser en gjennomgang CNN har gjort. Fem menneskeliv gikk tapt da Trump-tilhengere stormet Kongressbygningen i Washington D.C. forrige onsdag. Angrepet skjedde kort tid etter at president Trump fra talerstolen hadde oppviglet tilhengerne sine til å marsjere til Kongressbygningen for å vise styrke og stanse den formelle og endelige opptellingen av presidentvalget.

Det er bare ni gjenværende dager av Trumps presidentskap. Likevel er det altså en historisk høy andel amerikanere som ønsker at Trump skal enten fjernes eller gå av frivillig før tiden hans er omme.

En gjennomsnittsmåling av samtlige målinger som er foretatt etter Kongress-stormingen, viser at 50 prosent av amerikanerne mener Trump enten bør stilles for riksrett, avsettes ved at visepresident Mike Pence anvender 25. grunnlovstillegg eller at Trump velger å trekke seg fra embetet, ifølge CNN. Mens 43 prosent mener Trump verken bør avsettes, stilles for riksrett eller velge å trekke seg.

Til sammenligning var det 40 prosent som mente Richard Nixon burde bli avsatt eller trekke seg etter Watergate-skandalen i 1974.

Det var en tilsvarende andel amerikanere, altså opp mot 40 prosent, som ønsket at Bill Clinton skulle stilles for riksrett etter Monica Lewinsky-affæren.

- Stopper opp i Senatet

Leder for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, har nå gitt visepresident Mike Pence en frist på 24 timer som utløper tirsdag til å utløse 25. grunnlovstillegg. Hvis Pence ikke innfrir, vil Demokratene i Representantenes hus igangsette prosessen med å utforme en riksrettstiltale mot Trump. Da blir han i så fall den første presidenten i amerikansk historie som er blitt stilt for riksrett to ganger.

Det kreves simpelt flertall i Representantenes hus for at det tas ut riksrettstiltale mot Trump. Men riksrettssaken avgjøres til slutt i Senatet hvor det kreves to tredjedels flertall for å avsette en president.

- Jeg tror det blir tatt ut riksrettstiltale i Representantenes hus, og at det stopper opp i Senatet, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Nettavisen.

- Det er flere ting som motiverer Pelosi til å ta ut riksrettstiltale mot Trump. Det ene er den personlige delen av det, at hun nærmest selv ble personlig angrepet og ble et mål for disse høyreekstreme kreftene Trump har igangsatt (Pelosi befant seg inni bygningen under stormingen, og kontoret hennes ble vandalisert red.anm.). Den andre delen er at hun ønsker å sette en standard for atferden for fremtidige presidenter og sette en strek i jorden. Hvis ikke oppvigleri til å storme Kongressen er grunnlag nok til å utløse en riksrettssak, hva skal da til for å stille en president for riksrett? sier Løkke.

Løkke påpeker også at svært mange demokrater ønsker at Trump blir stilt for riksrett. Men det er også dem i partiet som frykter at en riksrettssak på tampen av Trumps presidentskap vil føre til ytterligere polarisering av det amerikanske samfunnet. I tillegg vil en pågående riksrettssak være belastende for innkommende president Joe Biden.

- Selv om en riksrettssak mot Trump vil kunne bidra til økt polarisering, så har Nancy Pelosi sterke krav innad i sin gruppe, sier Løkke.

- Enhver ordre fra Trump vil bli nøye vurdert

Dersom visepresidenten ønsker å utløse grunnlovstillegg 25. for å avsette Trump som president, må han i første omgang ha støtte fra halvparten av regjeringsmedlemmene for å kunne erklære Trump som «uskikket for presidentembetet».

Pence selv har ikke uttalt seg offentlig om hvordan han stiller seg til å bruke 25. grunnlovstillegg.

Ifølge CNNs kilder har ikke visepresident Pence utelukket helt å benytte seg av grunnlovstillegg 25. for å avsette Trump dersom han skulle «blir mer ustabil» den siste tiden. Løkke tror imidlertid at det amerikanske forsvaret og amerikansk etterretning vil vokte seg vel før de følger noen ordre fra presidenten de ni gjenværende dagene av presidentskapet.

- Jeg tror det er dundrende klart i etterretningsmiljøet at enhver ordre fra president Trump vil bli nøye vurdert før den følges. Hvis han beordrer et militært angrep mot Iran eller Kina eller den typen ting, vil nok forsvarsministeren og Pentagon tenke seg nøye om før de gjennomfører det. Så faren for en atomkrig, som det er blitt snakket om, er begrenset. Han er virkelig diskvalifisert som president med begrensende muligheter til å gjennomføre noe som helst, sier Løkke.

Rettslige problemer i vente

Det var så sent som i slutten av forrige uke at president Trump for første gang offentlig erkjente at presidentperioden hans nærmer seg slutten. Trump og familien har ikke gitt uttrykt for hvilke planer de har for tiden framover. Men Trump og flere familiemedlemmer, som er tilknyttet familieforetaket Trump Organization, har trolig en mørk tid i vente. Familieimperiet Trump Organization er nemlig under granskning fra flere hold, og kan bli gjenstand for flere alvorlige straffesaker – deriblant en mulig skattesvindelsak i New York.

- Hva tror du fremtiden vil bringe for Trump og familien, Løkke?

- Det kommer til å være masse rettslige problemer for Trump. Det vet vi. Det er blant annet pågående saker som etterforskes av påtalemyndigheten i New York, og dette er saker en føderal benådning ikke hjelper mot, sier Løkke.

Det er blitt spekulert på at Trump vil kunne bli den første presidenten i USAs historie til å benåde seg selv, men en presidentbenådning gjelder imidlertid kun for forbrytelser begått på føderalt nivå, og ikke på delstatsnivå.

- Rent politisk har han fortsatt en stor tilhengerskare. En ny meningsmåling viser at det er 15 prosent som støtter stormingen av Kongressen. Det gjenspeiler like fullt at det er en stor andel velgere som står bak ham.

Politisk død?

En stund etter Kongress-stormingen forrige onsdag gikk Trump offentlig ut og manet sine tilhengere til å utvise ro og ba dem vende hjemover, men forsikret allikevel om at han var «glad i dem». Først to dager senere gikk Trump offentlig ut og fordømte stormingen av Kongressen, til mange av Trump-tilhengernes store fortvilelse.

- Det er for tidlig å si hvilken effekt denne nedsmeltingen vil ha for Trump, men vi har prøvd å spå Trumps politisk død så mange ganger nå, at vi skal være forsiktige med å gjøre det igjen, sier Løkke.

Trumps datter og to sønner har vært særdeles synlig i presidentskapet til faren, og det er blitt spekulert mye på om ett av familiemedlemmene til president Trump vil på sikt kunne overta den politiske tronen etter faren.

- Noen har spekulert på at datteren Ivanka Trump vil stille til valg som folkevalgt for Florida (det er en mulig åpning for senatsplass for Florida i 2022 red.anm.). Det er uklart hvor store rettslige problemer hun vil få. Jeg har vanskeligheter med å se for meg at sønnene Eric Trump og Donald Trump jr. vil få noen store politiske karrierer fordi de er mislikt av såpass mange. De vil også trolig stå overfor rettslige problemer, sier Løkke.

To tredjedeler mener Trump er ansvarlig

Majoriteten av den amerikanske befolkningen mener president Trump bør fjernes fra presidentembetet før perioden utløper den 20. januar. Det viser en ny måling utført av ABC News og Ipsos. To tredjedeler mener Trump er ansvarlig for den voldelige stormingen av kongressbygningen i forrige uke.

53 prosent av amerikanerne mener Trump må avsettes før presidentperioden formelt utløper 20. januar, mens 43 prosent mener han ikke bør avsettes. Blant dem er det imidlertid 45 prosent som mener handlingene til Trump var feil.

Målingen viser også at det er stor splittelse mellom Republikanere og Demokratene i spørsmålet om hvorvidt Trump bør fjernes fra makten. 94 prosent av Demokratene mener Trump bør avsettes, mens bare 13 prosent av Republikanerne mener det samme. Blant uavhengige velgere er det 58 prosent som støtter tiltaket om å avsette presidenten.

