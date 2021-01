Frp med rekordlav oppslutning på ny måling

Partiet har ikke gjort det dårligere på Kantars måling siden Siv Jensen tok over.

På en ny meningsmåling Kantar har gjort for TV 2 får Frp en oppslutning på 7,2 prosentpoeng. Ifølge TV 2 er dette Frps dårligste resultat på målingene Kantar har gjort for siden mars 1995.

Da partileder Siv Jensen tok over for Carl I. Hagen i mai 2006 målte partiet fire ganger så stort på TV 2s måling, skriver TV 2.

Partiet faller 1,4 prosentpoeng, og havner med det også under SV, som får en oppslutning på 7,6.

– Jeg håper vi snart får en noe mer normalisert debatt fremover, hvor vi kan diskutere andre saker enn koronarelaterte spørsmål. Jeg tror når Frp får satt sine saker på dagsorden, så pleier vi å øke i oppslutning, sier Frp-lederen.

Hun tror også budsjettforliket i desember ble tatt godt imot av velgerne, men heller at mye støy i partiet har hatt en negativ effekt.Til TV 2 sier Siv Jensen at hun tror at oppslutningen vil øke igjen når debatten i mindre grad preges av koronakrisen, og partiet får satt sine saker på dagsordenen.

– Det har vært en del støy og uro i Fremskrittspartiet, det pleier aldri å være positivt for velgerne. Men det har vært en opprydning som har vært helt nødvendig for oss. Nå er mitt håp at vi får intern ro, så vi kan jobbe frem alle de gode politiske sakene våre i tiden som kommer, sier Siv Jensen.

Arbeiderpartiet, som gjorde en katastrofemåling, på Nationen og Klassekampens januarmåling, med en oppslutning på 17,5 prosent, går derimot opp 2 prosent poeng på TV 2-målingen - til 22,4 prosent.

Høyre går opp 4 prosentpoeng, til 24,2, og Senterpartiet går 0,4 prosentpoeng ned, til 21,7. Venstre går derimot mest tilbake på målingen, til 2,3 (- 1,7).

Videre er resultatene fra målingen: KrF 3,3 (0,0), SV 7,6 (-0,5), Rødt 5,8 (- 1,1), MDG 4,0 (- 0,6), Andre 2,2 (+0,3)

