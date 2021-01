Libyer dømt til livstid for trippeldrap i England

En libysk asylsøker som drepte tre menn med kniv i en park i den britiske byen Reading i fjor, er dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

Khairi Saadallahs knivangrep i Forbury Gardens var så «raskt, hensynsløst og brutalt» at ingen av de tre ofrene hadde noen sjanse, sa dommer Nigel Sweeney da dommen ble avsagt mandag.

Dommeren sier seg sikker på at hvert drap omfattet «en betydelig grad av overlegg eller planlegging, og at hvert av dem ble utført med den hensikt å fremme et politisk, religiøst eller ideologisk formål».

Dommeren avviser 26-åringens påstander om at han ikke hadde noe terrormotiv og at han led av psykisk sykdom da drapene skjedde.

