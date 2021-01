Investorer valgte feil Signal: Musk sendte aksjen til himmels

To ord fra Musk ga voldsom verdiøkning - for feil selskap.

To ord fra verdens rikeste person gjorde aksjonærene fikk en overraskende effekt for et lite og ukjent selskap mandag.

«Use Signal» tweeted Tesla-sjef Elon Musk - han oppfordret til å bruke den krypterte meldingstjenesten Signal. Musk har 42 millioner følgere på Twitter, så hva han melder kan få heftige konsekvenser - også økonomisk.

Aksjeinvestorer plukket opp signalet fra den styrtrike bjellesauen og flokket til aksjen - det vi si, feil aksje. De ser nemlig ut til å ha forvekslet Signal med et lite teknologiselskap med én fast ansatt - Signal Advance.

Etter tweeten steg aksjen i det sistnevnte selskapet med 11.000 prosent - verdien av én aksje økte mandag fra 0,60 til 70,85 - Musks tweet kom sist torsdag. Med det økte markedverdien av Signal Advance fra 6 millioner til nesten 300 millioner dollar, eller nær 3 milliarder kroner.

På mandag steg aksjen med 885 prosent, skriver Business Insider.

