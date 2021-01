Internt FBI-notat: Advarer om enormt opprør i USA

USA forbereder seg på ekstreme og voldelige protester i hele landet.

TV-kanalen ABC News har fått tilgang til et internt FBI-notat som advarer om planer om væpnede protester i alle landets delstater.

Det føderale politiet sitter også på informasjon om at en gruppering oppfordrer til «storming» av offentlige bygninger og rettsbygninger både på føderalt, lokalt og delstatsnivå dersom Donald Trump avsettes som president før perioden utløper 20. januar.

- Stormes 20. januar

Gruppen har også planer om å storme offentlige bygninger i alle delstatene samme dag Joe Biden innsettes som ny president 20. januar.

- FBI har mottatt informasjon om en navngitt gruppe som har til hensikt å reise til Washington D.C. 16. januar, lyder det interne FBI-notatet.

- De har advart at dersom Kongressen forsøker å fjerne den amerikanske presidenten ved å utløse det 25. grunnlovstilegget, vil et enormt opprør finne sted, lyder notatet.

Demokrat og leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, gikk ut på søndag og krevde at visepresident Mike Pence skal anvende grunnlovstillegg 25. for å avsette president Trump i forbindelse med hans oppviglerirolle i stormingen av Kongressen forrige uke.

Pence trenger støtte fra halvparten av regjeringsmedlemmene for å erklære Trump uskikket for presidentembetet. Dersom ikke Pence innfrir kravene fra Demokratene, vil Demokratene reise en riksrettstiltale mot Trump. Det er imidlertid lite som tyder på at visepresidenten vil dolke Trump i ryggen ved å anvende 25. grunnlovstillegg bare noen dager før presidenten går av.

CNN skriver at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden er i beredskap for å imøtekomme eventuelle sikkerhetsutfordringer ved innsettelsesseremonien i hovedstaden. Borgermester Muriel Bowser ber folk om å holde seg borte fra hovedstaden på selve innsettelsesdagen.

- Trump med dyp erkjennelse

Fox News hevder president Trump har erkjent at han bærer noe av skylden for forrige ukes storming av Kongressbygningen.

Kilder opplyser til Fox News at president Donald Trump skal ha erkjent i en samtale med kongressmedlem Kevin McCarthy at han bærer noen av skylden for stormingen som krevde fem menneskeliv.

McCarthy er Republikanernes leder i Representantenes hus. Samtalen skal ha funnet sted over telefon mandag, opplyser TV-kanalen.

Publikum får ikke tilgang

Publikum får ikke tilgang rundt Capitol Hill under neste ukes innsettelse av Joe Biden som president, opplyser fungerende politisjef Yogananda Pittman.

Pittman overtok som leder da Steven Sund trakk seg etter kritikken som fulgte etter forrige ukes storming av kongressbygningen.

Både lokale og føderale politi- og sikkerhetsmyndigheter samarbeider nå om planene for å sikre området i forbindelse med presidentinnsettelsen.

Unntakstilstand

President Trump har besluttet å innføre unntakstilstand i USAs hovedstad Washington i dagene før og etter Joe Bidens innsettelsesseremoni 20. januar.

Beslutningen gjør det mulig for det amerikanske sikkerhetsdepartementet og føderale etater å koordinere arbeidet med å sikre byen med lokale myndigheter.

Unntakstilstanden kommer fem dager etter at en mobb av Trump-tilhengere stormet Kongressen samtidig som resultatet av presidentvalget ble godkjent. To mennesker ble drept og tre andre mistet livet i opptøyene.

Trumps unntakstilstand gjelder fra mandag 11. januar til mandag 24. januar.

Twitter stenger 70.000 kontoer

Twitter kunngjorde mandag at selskapet har stengt mer enn 70.000 kontoer som er knyttet til det konspiratoriske Qanon-miljøet etter angrepet på Kongressen.

- Vi har vært tydelige på at vi vil slå sterkt ned på atferd som kan lede til skadeverk utenfor nettet, skriver Twitter i et blogginnlegg.

- På grunn av de voldelige handlingene i Washington og den økende faren for vold, begynte vi fredag ettermiddag permanent å stenge tusenvis av kontoer som primært ble bruk til å dele Qanon-innhold, skriver selskapet videre.

