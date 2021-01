QAnon-lederen nekter å spise mat i fengsel

«Mannen med hornene» gikk viralt etter Kongress-stormingen. Siden han ble pågrepet har han sultestreiket av én spesiell årsak.

Jacob Chansley hadde mandag sitt første møte i retten etter å ha blitt siktet for sin involvering i opprøret i Washington D.C. forrige uke.

Phoenix-mannen, som også går under navnet Jake Angeli og refereres som «QAnon Shaman», var blant de som virkelig skilte seg ut da hundrevis av Trump-tilhengere stormet Kongressbygningen.

Konspirasjonsteoretikeren deltok i opprøret med sine velkjente horn og iført pelshatt, i bar overkropp med ansiktsmaling i fargene til det amerikanske flagget.

«Dypt bekymrende»

Chansley ringte selv inn til FBI og bekreftet at det var han som figurerte i flere bilder fra opprøret, blant annet sittende i visepresidentens stol i Senatet. Siden har han blitt siktet for bevisst å ha gått inn eller oppholdt seg i en bygning som krever autorisasjon, samt voldelig entré og ordensforstyrrelser på Capitol-området.

Han skal ikke ha kommet med innvendinger på siktelsene mot ham, men ifølge ABC News skal QAnon-lederen ha adressert aktoratet høflig og sagt han kanskje kan få en venn til å skaffe ham en advokat.

Den offentlige forsvareren som representerer Chansley forklarte så at 33-åringen ikke har spist siden han ble satt i varetekt fredag 8. januar.

ABC15-journalist Melissa Blasius rapporterte at dette var fordi fengselet han sitter i ikke serverer økologisk mat.

Dommeren mente denne avsløringen var «dypt bekymrende» og ba Chansleys offentlige forsvarer om å samarbeide med US Marshals for å skaffe mat som passer med dietten hans.

Ringte selv inn

CNN skrev forrige uke at politirapporten om pågripelsen av Angeli var en av de sterkeste indikasjonene på at det var et koordinert opprør som fant sted.

– Chansley opplyste at han kom som del av en gruppeinnsats, med andre patrioter fra Arizona, etter at presidenten ba om at alle patrioter måtte komme til Washington 6. januar, heter det i politirapporten.

Chansley er en velkjent skikkelse i det løst sammensatte og konspiratoriske Qanon-miljøet og en ihuga Trump-supporter.

