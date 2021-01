McGregors trener om forvandlingen: - Han er nesten ugjenkjennelig

Trener John Kavanagh mener Conor McGregor nærmer seg den fysiske toppen i sin karriere.

Neste helg møtes Conor McGregor og Dustin Poirier i hovedkampen på UFC 257 i Abu Dhabi.

McGregor og Poirier møttes også tilbake i 2014 - da begge var i midten av 20-årene og på vei opp og fram i karrieren. Det endte med knockoutseier for McGregor i første runde.

Siden den gang har begge utøvernes karrierer skutt fart på hver sin måte. McGregor har blitt verdens mest populære kampsportutøver og tjent milliarder, med god hjelp av boksekampen mot Floyd Mayweather i 2017.

Dustin Poirier på sin side har holdt seg til MMA, og på sine neste 13 kamper etter nederlaget for McGregor i 2014, har han kun tapt to. Et av tapene var i en tittelkamp i lettvekt mot suverene Khabib Nurmagomedov høsten 2019.

- Nesten ugjenkjennelig

Det er med andre ord mye som har forandret seg siden det første møtet mellom de to. Blant annet har begge gått opp en vektklasse. McGregors mangeårige trener John Kavanagh kjenner knapt igjen eleven.

- Jeg tror vi må begynne med å se på hans fysiske utseende. Faren min ringer meg stadig og bekymret for at Conor legger på seg for mye vekt. Han ser jo ut som en tanks, men vekten er under kontroll, sier Kavanagh til The MacLife.

- Jeg kom over en video av ham som var fra den første kampen mot Nate Diaz (2016). Han er nesten ugjenkjennelig fra den tiden. Han har virkelig utviklet seg som en profesjonell atlet. Han er 32 år og går nå inn i sin fysiske og mentale topp i karrieren sin.

Til tross for at McGregor nå ser større ut enn han har gjort tidligere, er trener Kavanagh trygg på at det skal gå greit å komme seg ned på 70,8 kilo, som er lettvektkravet, dagen før storkampen i Abu Dhabi.

- Det kommer ikke til å bli morsomt. La oss være ærlige, men han skal ikke ned på 66 kilo, som han var nede i tidligere, og han bommet aldri. Nå har han et litt lengre perspektiv på vektkuttingen, i stedet for et stort kutt helt på slutten. Gutta som følger opp den biten er veldig på, sier Kavanagh.

Tror lang kamp vil favorisere Poirier

Bookmakerne holder Conor McGregor som relativt klar favoritt, men Andreas Lagaard, som kommenterer kampen for Viaplay, tror iren kan få det tøft i mot amerikanske Poirier.

- Begge har blitt mye bedre siden sist de møttes. Poirier har blitt bedre stående, der han er mye mer defensivt trygg, så det kan bli verre for McGregor å lande bombene sine, sier Lagaard til Nettavisen.

UFC-ranking, lettvekt Tittelholder: Khabib Nurmagomedov 1. Justin Gaethje 2. Dustin Poirier 3. Charles Oliveira 4. Conor McGregor 5. Tony Ferguson

6. Dan Hooker

7. Rafael Dos Anjos

8. Paul Felder

9. Diego Ferreira

10. Al Iaquinta

11. Kevin Lee

12. Beneil Dariush

13. Islam Makhachev

14. Gregor Gillespie

15. Drew Dober

I og med at møtet mellom McGregor og Poirier er stevnets hovedkamp, er det også en femrunderskamp. Lagaard tror det kan være en fordel for Poirier, dersom ikke kampen avgjøres tidligere.

- Poirier er en femrundersfighter, så hvis han klarer å holde hodet kaldt og unngå store treffere tidlig, kan han fort vinne på å ta de siste rundene. Der har Conor en tendens til å sakke ned, sier Lagaard.

Tilgang til storkampen kjøper du på Viaplay for 499 kroner. Hovedkortet, med stevnets fem siste kamper, starter klokken 04.00 natt til søndag 24. januar. Det er ventet at McGregor og Poirier går i buret rundt 06.00 søndag morgen.

