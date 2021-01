Hemsedal-ordførerens klokkeklare «Ex on the Beach»-kritikk fikk nasjonal oppmerksomhet i mediene: – Angrer ikke

«Ex on the Beach» er for første gang spilt inn i Norge, men ikke alle er like fornøyde.

HEMSEDAL (Nettavisen): Grunnet strenge reiserestriksjoner som følge av koronapandemien, er årets «Ex on the Beach» lagt til Norge - nærmere bestemt Hemsedal. Der skal det i de kommende ukene spilles inn en afterski-variant av programmet, som passende nok går under navnet «Ex on the Beach - Afterski».

Det å legge produksjonen til en liten bygd har derimot ikke gått helt smertefritt for seg. I slutten av desember 2020 gikk nemlig ordføreren i Hemsedal, Pål Terje Rørby, hardt ut i lokalavisen Hallingdølen og gjorde det klart at produksjonen ikke er velkommen, og rettet samtidig kraftig kritikk mot Rubicon og Discovery – som han mener har opptrådt «ufint».

I det store og hele går kritikken på at ordføreren mener produksjonen burde hatt en mer åpen dialog med kommunen før de låste innspillingen til nettopp Hemsedal.

– Når det er snakk om noe av det mest kontroversielle som sendes på norske TV-skjermer, og du reiser til en liten landbruksbygd med et stort reiseliv, så bør man være såpass ærlige og spille med såpass åpne kort at man kommer til oss først, forteller oss konkret hva det er, og ser om det er noen mulighet for å gjennomføre det på en måte vi alle kan leve med det på. Dette har de ikke gjort, sier Rørby til Nettavisen.

– Viktig for meg som ordfører

Ordføreren har tidligere påpekt at Hemsedal har jobbet hardt for å bli kvitt flere år med «partystempel».

Selv opplevde han at også andre aktører som ble kontaktet av produksjonsselskapet ikke helt visste hva de potensielt takket ja til, noe som altså førte til at han gikk ut i lokalavisen for å gjøre lokalbefolkningen oppmerksomme på hvilket konsept som skal spilles inn i lokalsamfunnet deres.

– Vi fra kommunen har sagt at det er viktig for oss å gå ut og si hva det er, for jeg har oppfattet at mange ikke har fått med seg hvilken type program dette er. De har, i likhet med oss, fått en henvendelse om en datingserie, og ikke visst nøyaktig at det er «Ex on the Beach» det er snakk om. Derfor var det viktig for meg som ordfører å si nøyaktig hva dette er for noe, slik at de selv kan ta stilling til om de vil assosieres med et slikt type program eller ikke, forteller Rørby til Nettavisen.

Han er derimot ikke kritisk til de som faktisk har tatt på seg oppdrag i forbindelse med innspillingen.

– Jeg forstår mange av næringslivsaktørene våre veldig godt, for Hemsedal ble hardest rammet av alle kommuner i landet hva gjelder arbeidsledighet under korona. Det har vært knalltøft økonomisk for mange. Så vi retter ingen kritikk mot de som har fått kjærkomne kroner inn i en slunken kasse, det er en avgjørelse de selv må ta. Men jeg vil at de skal være klar over hva det er de har gått med på, forteller ordføreren.

– Litt overdrevet

Ordføreren håper nå at innspillingen ikke kommer til å få noen negative konsekvenser for kommunen.

– Jeg håper og tror ikke det kommer til å gjøre all verden. Jeg synes heller det er et dårlig signal overfor våre ungdommer - og andre ungdommer - det dette programmet står for, og det synes jeg ikke er noe Hemsedal kommune kan gi tommel opp og ønske velkommen, påpeker Rørby.

Han legger til at han personlig ikke har noe imot verken «Ex on the Beach»-deltakerne eller produksjonen.

– Jeg vil gjenta at jeg synes måten de har gått frem på er kritikkverdig, den har ikke vært god. Jeg synes det er synd de ikke kom tidligere til oss og snakket med oss, sier han.

Elida Wiken Wilson, leder i Hemsedal Ungdomsråd, sier til Nettavisen at den yngre garde derimot er svært positive.

– Det er jo spennende at vi endelig er der det skjer. Det er jo litt sykt å tenke på at de flytter det fra Brasil til lille Hemsedal. Så det er jo ganske kult, sier hun til Nettavisen.

Hun tror ikke «Ex on the Beach - Afterski»-innspillingen vil få noen negative konsekvenser for Hemsedal.

– Jeg føler det er litt overdrevet å si at det tiltrekker feil folk hit til bygda. Hvis det er noe som blir husket så regner jeg med at det er påfunnene til deltakerne der inne, ikke det at de er i Hemsedal. Så jeg tror jo det er deltakerne det «går utover», ikke bygda, og ser egentlig ikke noe negativt i det.

Nasjonal oppmerksomhet

Ordførerens oppgjør med produksjonen har fått mye oppmerksomhet etter at saken ble plukket opp av flere av landets største aviser. Rørby angrer ikke på at han gikk såpass hardt ut i kritikken at saken til slutt gikk nasjonalt.

– Dette måtte tas. Både Hemsedal og Hallingdal trenger å vite hva dette er, så jeg føler det var viktig for meg som ordfører å gå ut og si hva det er snakk om så folk kan ta egne og selvstendige avgjørelser om de ønsker å tilrettelegge for tjenester og aktiviteter i det programmet eller ikke. Det var en opplysningsplikt som jeg tror var riktig og viktig å gjøre.

– Utvilsomt vil det jo komme frem at de er i Hemsedal når dette kommer på TV, det var bare et spørsmål om tid før det ble kjent, og da tenker jeg det er bedre å opplyse folk i forkant av innspillingen enn at vi skal komme løpende etter og si at dette burde dere visst, sier ordføreren til Nettavisen.

Rørby har som nevnt fryktet at arbeidet med å bli kvitt «partystempelet» vil være forgjeves, da de ønsker å fremstå som en attraktiv bygd med mange unge eventyrsøkere som kommer for å oppleve spennende aktiviteter og dyrke frem gode opplevelser i flott natur med både familie og venner.

Lederen i Ungdomsrådet tror ikke nødvendigvis dette «partystempelet» er noe negativt.

– Jeg har forståelse for det ordføreren mener, men samtidig er det allerede mye reklamering rundt afterskien her. Og det bygges jo og satses på nettopp det. Så det stempelet tror jeg er vanskelig å få helt bort. Jeg synes at ryktet til Hemsedal egentlig har bedret seg de siste årene, nå er det mer en morsom partybygd enn en kriminell partybygd. Folk kommer jo igjen, også nye folk. Jeg tror folk bare synes det er fint og gøy, egentlig, sier hun til Nettavisen og legger til:

– Jeg klarer ikke helt å se så mye negativt i at folk kommer hit for en god fest.

Vanskelig å få folk i tale

Nettavisen har de siste dagene prøvd å få flere lokale aktører i tale om deres tanker rundt innspillingen, uten hell.

Mens de anonymt har uttalt at de er både positive og negative, vil de ikke stå frem med navn og bilde i mediene. Journalist i Hallingdølen, Tor Folgerø, er ikke overrasket.

– Det er et kjent fenomen at Hallingdøler ikke vil stå frem i mediene eller stikke seg frem noe særlig, så jeg kan forstå at dere kan ha slitt litt med det, forteller Folgerø til Nettavisen.

Elida Wiken Wilson sier seg enig i dette:

– Jeg tror kanskje de er litt redde for hva andre folk i bygda tenker. Jeg føler det er en bygd som andre bygder, at det også her kan være mye bygdesnakk – det er lett å bli snakket om. Så jeg tror kanskje folk er litt redde for hva andre skal si, sier hun.

Når Rørby får presentert problemstillingen er han klar på at det ikke skal være noen skam å snakke.

– Her må folk få mene akkurat hva de vil, sier ordføreren.

– At noen synes det er spennende og morsomt, det får stå for deres regning. Folk skal få mene hva de vil for min del.

Selv skal han ikke se på «Ex on the Beach - Afterski».

– Jeg ser relativt lite på TV fra før av, og skal jeg se noe på TV så velger jeg noe annet, fastslår han.

