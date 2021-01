Vaksinen mot trumpismen og sjamanen fra helvete

Å være moderat er den viktigste medisinen mot konspirasjonsteorier. Å være nysgjerrig, undersøke om det er noe hold i det. Være kritisk og åpen. Husker du hvordan det var?

Av Shaban Rehman

Dette er en kommentar. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Jeg leser intervju med Niels Geelmuyden i Dagsavisen om at det må være lov å snakke om en liten dose vaksinefrykt. Det finnes også moderate vaksinemotstandere. Og jeg kjenner at jeg selv nikker til intervjuet. Å være moderat er det nye «legge hodet på blokka»-handlingen i norsk offentlighet.

For dette er lett å glemme i en tid vi er overstrømmet av ekstreme holdninger det er så lett å gjøre narr av og hate.

Og skal vi forstå hva Trump-viruset springer ut av, må vi virkelig gå inn i norsk folkelighet. Uten fordommer. Er vi klare for det?

QAnon-konspirasjonen til sjamanen fra helvete, 32 år gamle Jake Angeli, mannen som ledet mobben inn i den amerikanske kongressen, har hundrevis av følgere også i Norge.

Konspirasjonsteorier og vaksinemotstand øker, polariseringene blir mer grenselause og cancel-kulturen river ned jobber og omdømme. Normalitet er borte for godt. Ting vil aldri bli som før.

Norske systemkritikere som er innvandringsmotstandere, er også skremt av volden vi vitnet 22. juli. Men i motsetning til reaksjonære på venstresiden som har erklært krig mot all sunn fornuft, reagerer disse med mer motstand mot innvandring og ønsker religionen Islam fjernet fra jordens overflate. Vi er nå nødt til å tenke nytt.

Mens jeg skriver dette, mottar jeg en felles tekstmelding-utsendelse fra SMS- aktivisten Max Hermansen. Den tidligere læreren på Sogn videregående skole og Pegida-lederen har forsvunnet fra sosiale medier, men eksisterer og jobber fortsatt aktivt:

Kjære patriot!

Riktig godt nytt år til deg og dine!

Jeg har store forhåpninger til 2021, og det ikke minst til Stortingsvalget 13. sep.

Dette etter at Kent Andersen og Geir Ugland Jacobsen har meldt overgang til Demokratene, som de er i gang med å forbedre, med bl.a. nytt navn.

Håper de ser til Nye Borgerlige i Danmark, som mener islam ikke skal ha noen plass i DK og vil at innvandringsproblemene skal løses fra grunnen av. NB hadde nesten ti prosents oppslutning i DK i en meningsmåling før jul.

Det er kun våre vestlige verdier basert på humanismen og den kristne kulturarv som skal gjelde i Norge.

Max

Verden er ikke den samme og alt blir snudd på hodet for tiden. Hele tiden.

I september ble jeg invitert til en privat sensommerfest holdt av en kjent norsk stortingspolitiker. Jeg går vanligvis ikke på private fester hos politikere, men takket ja denne gangen. Det var rett etter at avisen Vårt Land hadde hengt meg ut som en skurk over en hel førsteside som misbruker av skattebetalernes penger, og det før granskningen av stiftelsen jeg ledet var over.

Jeg hadde mottatt en rekke svært grove rasistiske meldinger på sosiale medier av mennesker som åpenbart tilhørte Frp - og Resetts kommentarfelt. Jeg bestemte meg for å dra på festen. Flere lokallagsledere fra Fremskrittspartiet skulle komme. Jeg bestemte meg for å konfrontere dem med mobben jeg møtte – hengt ut som pakistaneren som snøt på skatten, basert på rykter spredd av folk som ville Født Fri og meg vondt, gjorde at jeg den perioden ikke kunne gå ut av huset en gang.

Det jeg møtte der gikk over all min forventing. Ikke i mine villeste drømmer trodde jeg at festen skulle bli som den ble. Og det helt uten LSD. Jeg hadde forventet et møte med campingfolket. Med grilldress, pepperstek, øl og rødvin i bøtter og spann, Ole Ivars dundrende ut av høyttalerne og norsk danseband-romantikk. Jeg hadde forventet å møte sure gubber og lubne kjerringer med falske smil og en total hvit forsamling.

All hverdagsrasisme som satt i kroppen opp gjennom årene var helspent. Jeg hadde forventet å møte mine egne fordommer.

Jeg møtte ingen av delene.

Festen ble holdt på en småflyplass. Vi var langt inne i det første korona-året, så alle hensyn var tatt. Da jeg nærmet meg virket det folketomt. Bare noen småfly, et stort åpent landskap, og litt pynt som viste veien til den store hallen. Fra jeg møtte verten i pilotkostyme forsvant alle fordommer og jeg tredde inn i et Frp som Norge ikke har sett før. Hell - et Frp selv Frp heller ikke har sett før!

Verten het Himanshu Gulati og er opprinnelig fra India. Han var omringet av utlendinger og nordmenn. Folk var glade og positive. Først og fremst glade for endelig å få en mulighet for å se andre mennesker. Men enda verre, eller bedre - alt etter hvilken politisk ekstremisme du tilhører: glad for å se alle, uansett bakgrunn eller hva som blir skrevet eller sagt om noen.

Ut av høyttalerne kom indisk Bollywood-musikk og etter hvert trommer, og sikhenes rock-bhangra. Maten som ble servert var eksotisk. Og hvit og rødvin kunne man kjøpe selv i en improvisert bar.

Musikken spilte ikke for bakgrunns-stemningens skyld. Jeg er laget slik at hører jeg musikk fra Subkontinentet klarer jeg ikke å sitte stille, uansett om jeg er i danseband-land eller på prisutdeling. Jeg danser.

Og Frp-erne lokallags-ledere kastet seg i dansen og svingte seg, som om de var mer vant til den type musikk enn folkedansere fra Kashmir. Forsamlingen var så flerkulturell som det gikk an å bli. Aldri har jeg sett en slik løssluppen folkelighet med mennesker fra så forskjellige bakgrunner, alle kjønn og legninger, i noe annet politisk miljø. Det må i så fall ha vært sist på mitt eget 40-årslag, hvor alt fra dyrevernere til politiske aktivister på høyre- og venstresiden deltok.

Hvordan kunne dette ha seg?

- Det er klart det er flere fløyer også innad i Frp, både liberalistiske og nasjonalkonservative, svarer en av lokallagslederne.

- Men dette er mitt Frp. Jeg vil være i et parti som kan være brutalt ærlige om de må. Og som har kontakt med folket, fortsetter han.

Men det norske folket, det er ikke lenger ett etnisk lag eller fra Norden. Folket i Norge er fra hele verden. Det er det som binder oss sammen i dag. Og på denne Frp-festen var det denne nye norske ånden som danset. Og menneskene som brydde seg om samfunnet, om menneskene, men hadde mer eller mindre sine egne meninger om det samfunnet de ville bygge. Uten vold.

Jeg har siden denne festen tenkt mye over dette. Hvis jeg ikke hadde opplevd det, hadde jeg ikke trodd på det. Mitt hjerte ligger hos MDG, både på grunn av klimasaken, men spesielt på grunn av dyrevern. Likevel møtte jeg sterke meninger og individualister som like gjerne kunne vært i et annet parti. Fordi når man møter mennesker, møter man ikke bokser. Man møter virkeligheten. Og den er kompleks.

Jeg tenkte at Frp har her klart å treffe noe, om denne private festen kunne farge over til resten av partiet. Dette er noe som verken Arbeiderpartiet, SV eller Høyre har klart, som jeg kjenner til. Denne politiske samlingen klarte å være multi-etnisk folkelig, hvor man er åpen for alle impulser så lenge de er omgitt av positivitet. Det viste et menneskelig savn i et prestasjonssamfunn hvor de fleste ikke kan være seg selv uansett hva andre måtte mene om deg.

Hvis vi skal finne en vaksine mot trumpismen, så må det være dette. Å kunne se hverandre forbi fordommene, og danse sammen. Så enkelt, men likevel så vanskelig. Hendelsene i USA de siste dagene tvinger oss til å finne løsninger mot alle retninger som søker ekstremisme, sammen. Politiske, verdimessige og som tar vare på naturen rundt oss og i oss.

Ignoranse, fordommer og dyrking av løgner gjør ikke det. Ja, vi må se farlige meninger rett inn i øynene og konfrontere dem, men da må vi også tillate oss å bli kjent med terrenget. Og terrenget er i rasende endring. Hvis vi ser og lytter.

Å møte en mer og mer fanatisk og konspiratorisk verden overforet med Youtube og Twitter-predikantenes dårlig skjulte og farlige understrømmer kan åpne opp for en tsunami, som ikke alltid er enkel å møte med en fasit. Folk som har levd sitt liv i internettkamre, og som plutselig popper ut i virkeligheten og tar loven i egne hender, kan bli resultatet - der de mener å ha krav på å storme og rive ned alle våre forestillinger om det normale og trygge.

Tillater vi å være dopet ned på velferd, og i tillegg være åndsfattige i møte med økende fanatisme, vil ikke ha noen mentale eller intellektuelle verktøy å møte slike virus med. Da vil vi heller aldri forstå at det uforståelige kan skje. For å forstå må også hjertet åpnes slik at øynene kan se.

Dette lærte jeg da jeg møtte pakistanske muslimske fedre til tenåringer da jeg dro til Manglerud for å trene Kickboxing med Shahid Rasool. For det var ikke bare norske rasister som kastet seg over meg da kjøret mot Født Fri startet. Også mange innvandrere så sitt snitt til å spy ut hat. Også her kom flere pakistanere bort til meg. Men til min overraskelse sa de:

- Vi har fulgt prosessen mot deg, og er skuffet over norske politikere. Det er mange pakistanere som kjenner skadefryd over det du er utsatt for Shabana, vi hører det hele tiden. Hun trodde hun var blitt norsk, men se hva nordmenn gjør mot henne nå, sa en av dem og fortsatte: men vi som har barn vi vet dette: Når de kan gjøre dette mot en person som deg, hva med oss? Som ikke er synlige integrerte, som ikke blir ansett som en del av Norge? Våre barn trenger å se mennesker som viser at det finnes muligheter i det norske samfunnet og være norske.

Jeg har aldri opplevd voksne pakistanske, muslimske menn snakke slikt til meg før. Tilliten til det norske systemet var i ferd med å brytes. Men det var ikke det spesielle de sa til meg. Det spesielle de sa til meg var: si fra om du trenger oss. Vi er her. Vi pakistanere må stå sammen, vet du.

Min forestillingsverden er ikke skrudd sammen slik at jeg har tenkt at man må stå sammen fordi man kommer fra samme gruppe. Verken om du er kvinne, tilhører et politisk parti, dyrevernbevegelsen eller en etnisk gruppe, skal du stå sammen for å stå sammen. Er noe feil skal du si fra. Til det beste for hele samfunnet. Likevel:

Jeg møtte innvandrer-sjelen på sensommerfesten hos Frp, og den norske sjela hos innvandrere på Manglerud. Og det var fint.

Ingen kultur står stille. Heller ikke kulturen i politiske bevegelser vi ikke ønsker å sammenligne oss med eller etniske eller religiøse grupper du trodde var imot deg. Kanskje det er noe å tenke på i det tøffe valgåret og virusåret vi har foran oss.

Godt Nytt Valgår.

