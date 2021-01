Påtalemyndigheten i Danmark krever tre års fengsel for to menn som er tiltalt for å ha svindlet leketøysgiganten Lego for millioner av kroner over flere år.

Den ene tiltalte er leder for et dansk elektrofirma, mens den andre er en Lego-ansatt. Bedrageriet foregikk ved at de to overfakturerte Lego. Til sammen skal de ha svindlet Lego for 17 millioner danske kroner, rundt 24 millioner kroner. (©NTB)